En medio de los ensayos para el espectáculo en el que compartirá escenario con Cecilia Barraza y Lucy Avilés, la talentosa Cecilia Bracamonte, admite, a sus 60 años de carrera, que alternar con sus compañeras es un festejo de vida; celebración que no admite un ego desbordado y menos comparaciones. “Para mí lo importante es tener a compañeras que además son amigas, con las que uno pasa, no lo llamaría trabajo, sino un divertimento. Cada una tiene su chispa, cada una tiene cosas que contar, Lucy Avilés es una señora, una compañera maravillosa, muy talentosa. Y de Ceci, qué te puedo decir de la Barraza, ya todo el mundo la conoce”, dice la Bracamonte.

No existe eso, de dónde va a ir mi nombre en la publicidad o quiero empezar primero en el show. ¡No, por favor! La verdad que en ese sentido no tengo ningún problema, ni ninguna de las tres. Nosotras no estamos compitiendo, estamos tratando de divertir, de transmitir, cosas bonitas, positivas, a un público que nos sigue y que nos quiere, simplemente eso.

A veces en el ambiente artístico empujan a las cantantes a una competencia feroz, especialmente en las nuevas generaciones.

Imagínate, eso es terrible, pero bueno, es que también existe mucha inseguridad en las chicas que empiezan y en quienes las motivan a ello. Nosotras no estamos compitiendo, solo queremos juntarnos porque además, si se pueden dar cuenta, estamos invadidos de otros géneros musicales, que ya hasta nos abruman; entonces lo que tenemos que hacer es poner el pecho y defender lo nuestro. Yo no sé si estoy de salida o qué, pero quiero dejar un bonito recuerdo, que la gente sepa con quiénes hemos compartido el escenario, que es gente muy importante.

¿Hay canciones que has cantado mejor cuando has estado enamorada, influyen los diversos estados de ánimo? Los estados de ánimo para el artista, sean buenos o no, nos sirven para seleccionar los temas y cantarlos, pero después ya son del público. Yo tengo la costumbre de buscar canciones a las que yo pueda traer a este momento actual, refrescarlas, y no solamente por una situación de enamoramiento, de encuentro o desencuentro, no. Hay cosas que sí, te mentiría si te digo que no, tienen que ver con tu vida, pero después ya las cantas de una manera especial, no sé.

Definitivamente, también hay temas que para cantarlos necesitas haber vivido.

Por eso, cuando quieres cantar temas fuertes y eres joven, no pues, no te creen. Yo siempre digo, ojalá salgan compositores que hagan canciones para chicos, porque a veces escucho a criaturas que están hablando de amor, qué saben de eso, nada.

¿En tus inicios grabaste temas que con el tiempo consideraste no deberías haberlos hecho?

Bueno, cuando estás chica y conoces poco y nada de qué se trata la música, los arreglos, los tiempos y eso, no puedes opinar. Con el tiempo, cuando ya adquieres conocimiento de todas esas cosas, ya es cuando uno comienza a decir, no, oye no me gusta eso que vaya a esta velocidad, vamos a ponerla así, esa letra no me cuadra, o no la siento, entonces ya puedes decidir.

Con seguridad ya sabes que canción no va contigo. Sé cuál tema no va con mi estilo entonces prefiero evitarlas. Yo busco cosas que vayan con mi temperamento, que le pueda sacar provecho a esa letra, a esa música.

Entonces en tus últimos discos te involucras en el proceso de producción, los arreglos, la elección de los temas...

Totalmente, yo tengo que estar desde el inicio, porque además el que me vaya a realizar los arreglos me tiene que conocer muy bien, primero que nada, que me conozca para que él sepa por dónde va ir, para mí es muy importante. Yo tengo bonitos proyectos, pero luego les contaré, porque yo a veces anuncio cosas y me ganan, por eso ya no puedo decirlo por adelantado.

Con la autoridad que te da una exitosa carrera, ¿qué les puedes decir a las jóvenes que quieren seguir la música criolla?

Mira, yo creo, que hasta ahora no ha salido una chica que busque un repertorio propio y que proponga, dentro de lo que se ha cantado siempre, qué cosa puede hacer con ese tema que ya otros lo hicieron, esa es la idea, es lo que yo trato, es lo que yo hago. Que un tema lo recrees de tal manera que todo el mundo va a voltear a ver eso y a escucharlo, de eso se trata.