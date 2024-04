Tomás Suárez-Vértiz, a sus 19 años, tras su decisión de ingresar al exigente y competitivo mundo de la música, está viviendo tiempos en los que las entrevistas, visitas a medios y la promoción a su debut sobre los escenarios le salen al encuentro. “Para mí, todo esto es algo completamente nuevo pero es muy entretenido, a mí me encanta conversar, me gusta que me hagan preguntas y me encantaría también poder hacerlas”, dice el orgulloso hijo de Pedro Suárez Vértiz.

Todo lo que estás viviendo es nuevo para ti, ¿cómo te has preparado para este reto?

Esto es un olón que si no lo surfeas bien te va a revolcar, entonces, sí he estado preparándome, ya sea mentalmente como musicalmente con mi manager Pierre Aguilar. Las entrevistas las estamos haciendo muy bien, las preguntas las considero muy profesionales y muy puntuales a todo lo que está ocurriendo. Yo feliz de poder resolver todas las dudas que puedan tener sobre mí y también para contarles un poco de este proyecto que se viene.

Cuando hablaban de música con tu papá y de un futuro legado, ¿en algún momento pensó que ibas a seguir sus pasos?

No, yo creo que mi papá pensaba que me iba a graduar como buen comunicador e iba a encontrar la especialidad que más me iba a gustar, pero sí le comenté en varias ocasiones que estaba interesado en la música, y me dijo ok, está bien, pero termina Comunicaciones. Una vez mi papá dijo que los mejores músicos no estudiaron música, y bueno, es algo muy controversial, que puede tener tantos argumentos como a favor y en contra, pero en mi caso yo sigo mi carrera que va muy a la mano con el arte, y me brinda muchos conocimientos.

Con tu papá nunca hubo eso de: “vas a ser mi sucesor”.

Él nunca tocó en público ese tema, jamás dijo ni a la familia ni a sus amigos: Tomás va a ser mi sucesor, en absoluto, pero sí estaba muy atento a todo lo que yo hacía. Mi padre me daba muy buenas sugerencias, me recomendaba a personas con quienes trabajar, ya sea profesores de canto, profesores de música en general o especialistas en teorías musicales, etc.

Vas a hacer tu propia música, estrenarás pronto, “Me recuerdas a alguien”, pero siempre la gente va a comparar... Es que no necesariamente mi música deberá ser distinta a la que hizo él. Yo hago pop rock, género en el cual mi papá hizo en su mayoría, no estaría copiando de la música de mi papá, porque si cualquier persona haría pop rock, entonces estaría copiando de una persona anterior a ella que hizo lo mismo. No tengo ningún problema con las opiniones negativas que pueda tener la gente, en realidad, no le daría mucha importancia, pero tampoco me molesta o buscaría un problema al respecto.

Pero hay talento que se hereda, que no se copia, que sale cuando se está haciendo música.

Ah, por supuesto, porque es algo que lo tenemos ahí en la sangre. Cuando estoy en el estudio improvisamos mucho en el micrófono al momento de grabar, es decir no improvisamos necesariamente con la letra, pero sí con la lírica, el guapeo en general, improvisaciones. Eso es algo muy de nosotros, yo creo que lo he sacado de él, entonces creo que más que una copia, es una inspiración, pero no significa que mis canciones van a ser iguales a las de él.

Cantante está preparado para las comparaciones con su padre.

Debutas este 1 de junio, ¿hasta que tengas tu repertorio interpretarás las canciones de tu papá?

Al inicio sí, porque cuento únicamente con dos canciones que aún están por salir, pero como todo artista voy a sacar mi música y va ir creciendo mi repertorio, y van a ser menos las canciones de mi papá que interpretaré, pero siempre habrá una parte en todos los shows en la que cantaré una que otra canción de mi papá.

¿Hay nervios por el debut, cómo será ese día?

Hay adrenalina de emoción, hay euforia por eso, y estoy muy agradecido con Raúl Romero y con los músicos de Amén, por la consideración que han tenido conmigo por permitirme estar en su concierto. Será la oportunidad para que el público me pueda conocer un poco más y vea de qué estoy hecho, no solamente se trata de ser el hijo de un cantante que cree que por serlo ya llegó, sino que tengo que demostrar que puedo cantar y que tengo talento.

La noche de tu presentación oficial, ¿qué consejo recordarás de los tantos que te dio tu padre? Que siempre seamos conscientes de todo lo que hacemos, que pensemos dos veces. Mi papá siempre decía, el animal sabe, pero el humano sabe que sabe, siempre hay que ser conscientes de todo lo que hacemos para luego no tener que lamentarnos.