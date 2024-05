Karla Tarazona y Christian Domínguez están en la boca de todos, luego de que en los últimos días la actual pareja de conductores de ‘Préndete’ se mostrara muy cercana, lo que levantó sospechas sobre si habrían retomado su romance.

En recientes declaraciones para el programa ‘Todo se filtra’ conducido por Kurt Villavicencio, la pareja de presentadores protagonizaron un tierno momento durante el aniversario del espacio de espectáculos ‘Préndete’.

¿Christian Domínguez le regaló anillo a Karla Tarazona?

La popular Karla Tarazona fue sorprendida en el set de ‘Préndete’ con un elegante anillo. La conductora se mostró emocionada y agradecida por el detalle a poco del aniversario del programa de espectáculo que conduce.

La expareja del empresario Raúl Fernández se resistió a revelar la identidad del galán que tuvo el gesto de regalarle tan radiante joya. Sin embargo, la reportera de ‘Todo se filtra’ cuestionó si es que había sido su expareja Christian Domínguez el autor del detalle.

“Hemos escuchado que ha sido un chico de camisa amarilla, que ha estado en la conducción contigo en la mesa”, pregunta la reportera. No obstante, Tarazona negó que haya sido el padre de su hijo. “No, ese es misio, ese no tiene ahorita”, expresó.

¿Christian Domínguez prometió regalarle anillo a Karla Tarazona?

El momento no pasó desapercibido para Christian Domínguez, quien se acercó a su expareja y le expresó la posibilidad de que en el futuro le regale un anillo de oro. El comentario del cumbiambero habría sonrojado a la conductora de espectáculos.

“Está lindo, debe ser de joyas (…) ¿verdad? (...)Está bastante bonito. Sorry, pero eso es regalado de ellos porque yo te regalaría de oro”, indicó Christian Domínguez lo que provocó risas entre los presentes en el set.

‘Metiche’ sospecha que Karla Tarazona y Christian Domínguez retomaron su romance

“Cómo le coje la mano el Christian Domínguez a la Karla Tarazona, eso me parece que ellos quieren decir “Sí, ya estamos”(...) Ahora ese anillo, mira cuando él se acerca y le pone la mano encima y con delicadeza (...)”, expresó ‘Metiche’ al ver las imágenes de la nota.





