Nicola Porcella regresó al Perú y decidió celebrar su retorno con una fiesta en su departamento al lado de algunos de sus amigos de la farándula local.

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’, captaron que a la reunión del modelo llegó Flavia Laos y su hermana Kiara Laos, sin embargo, el serenazgo llegó al domicilio del exchico reality debido a las quejas de los vecinos por el ruido.

En las imágenes se visualiza al actor en la terraza, bailando con una misteriosa joven y luego de unos minutos, Porcella besa a la mujer.

De acuerdo con Rodrigo González, la joven se trataría de Raisa Ríos, una maquilladora profesional, según se visualiza en sus redes sociales.

Además, Nicola Porcella negó que exista algún tipo de vínculo sentimental con Flavia Laos.

“Flavia es una chica súper linda, siempre ha sido mi amiga, es una gran mujer y es talentosísima, siempre se lo he dicho. Canta, actúa, baila, hace todo. La felicito, sé que le está yendo muy bien”, declaró el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Por otro lado, al ser consultado sobre los gestos cariñosos que tuvo con la joven con la que fue captado en su departamento, Nicola afirmó que solo molestaba a su amiga.

“ No, no, no. Siempre nos molestamos, de eso no va a pasar, ella es amiga mía y la verdad que la quiero muchísimo. Siempre la molesto y le digo que se muere por mí, somos muy amigos. Ya estoy viejo, no aguanto ese ritmo ”, agregó.