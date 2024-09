Gisela Valcárcel usó sus redes sociales para, a través de un video, aclarar a sus seguidores comentarios falsos que aseguraban había comprado acciones de un canal de televisión.

“Nunca estuve detrás de un canal, nunca se me hizo una oferta. He conversado sí con diversos medios, por supuesto, pero son conversaciones porque a estas alturas soy amiga de mucha gente de la industria. Compra de canal, no”, dijo la conductora de televisión.

Confesiones

“¿Cuándo regreso a la tele? No lo sé, pero estoy teniendo varias reuniones. Hay varias cosas que definitivamente no son verdad y se han dicho en este tiempo, entre ellas que estuve detrás de comprar algún canal. Me gustan mis cosas, y ya saben, empezarlas desde cero, así fue cuando puse mi salón de belleza y la revista”, agregó Valcárcel.

La animadora, actualmente alejada de la pantalla chica, confesó que de retornar a los sets de televisión le gustaría cambiar el formato que siempre tenía en el que destacaban los brillos. Por ello, relató que sí tuvo algunas reuniones para exponer propuestas, pero todo parece indicar que aún no hay algo concreto.

“Quisiera hacer algo más fresco, con menos brillo. Ya estoy teniendo varias reuniones”, dijo.

La popular “señito”, de 61 años y que está a cargo de su productora de televisión, decidió dar por terminado su ciclo con “El Gran Show” y se encuentra analizando otras propuestas.

