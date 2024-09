El Pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, en torno a la problemática de los incendios forestales que afectan a varias regiones del país.

El ministro Juan Carlos Castro deberá de responder 9 preguntas del pliego interrogatorio tras la admisión de la moción de interpelación, iniciativa frente a la inacción del gobierno de Dina Boluarte, pues debido a la presión púbica recién ayer se declaró el estado de emergencia en Amazonas, San Martín y Ucayali, regiones afectadas por los graves incendios forestales que se reportan en diversos puntos de nuestro territorio.

El titular de la cartera del Ambiente ha sido citado para el miércoles 2 de octubre a las 10 de la mañana.

Responsabilidades

La mandataria Dina Boluarte no dudó en responsabilizar de los siniestros a “aquellas personas que por costumbres ancestrales o por necesidad de agrandar sus parcelas de cultivo prenden el fuego y se les va de la mano”. No obstante, luego manifestó que entiende “que no lo hacen por querer causar daño” y que las llamas se les escaparon de las manos a quienes las comenzaron.

Precisó que hasta el momento se han registrado 238 incendios, de los cuales se han controlado más del 80%.

Horas después, su ministro de Defensa, Walter Astudillo, afirmó que la cifra de estos siniestros era de 241 hasta la tarde de ayer, que 182 fueron extinguidos y que otros 26 fueron controlados. Fue él el que precisó que todavía hay 33 incendios activos.

El resumen de Incendios Forestales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) hasta la víspera, ofrecían números más exactos: Que hubo 248 emergencias por incendios forestales en todo el territorio nacional.

Cusco y Cajamarca encabezaban la respectiva lista con 41 y 38 de estos siniestros, respectivamente. Debajo estaban Huancavelica (26), Huánuco (21), Apurímac (20), La Libertad (16), Ucayali (15), Ayacucho (12), Puno (11) y Lima (8) (ver infografía).

En el Resumen Ejecutivo N° 170-2024 también se detalla el consolidado de daños en todo el país. Se registra a 2618 personas como perjudicadas.

Hasta el momento existen por lo menos 4725 animales que fueron afectados por los incendios forestales en 2024.

3 regiones fueron declaradas en estado de emergencia por los incendios.

2618 personas fueron perjudicadas al haberse dañado sus medios económicos.

16 personas han perdido la vida en todo el país, hasta la fecha, por estos siniestros.

TE PUEDE INTERESAR: