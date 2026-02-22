El congresista Wilson Soto denunció que varios integrantes de su propia bancada votaron a favor de José María Balcázar sin coordinación ni respaldo partidario, calificando esas acciones como una traición. El legislador de Acción Popular señaló que detrás de esos votos hubo cálculos personales e intereses individuales por encima de los compromisos asumidos como bloque.

Durante una entrevista en Exitosa, precisó que el resultado de la jornada en el Congreso evidenció fisuras profundas al interior del espectro de derecha, donde distintas agrupaciones actuaron de manera desarticulada. Soto sostuvo que la situación no se limitó a su partido, sino que abarcó a otras fuerzas políticas que también rompieron sus propios compromisos durante la votación.

“Yo creo que ahí hubo traiciones. Bueno, hay que ver las votaciones, quiénes votaron por quién. [¿Hubo traiciones dentro de su partido?] Por su puesto también hubo traiciones, sin duda. Las personas se han acomodado, quién ofrece más”, indicó.

Pese a la dureza de sus críticas, el parlamentario expresó respeto hacia el nuevo titular del Legislativo y le deseó una buena gestión al frente del Parlamento. Además aprovechó la entrevista para pedirle que atienda las demandas de la ciudadanía, especialmente las que provienen de las regiones del interior del país.

Pide un primer ministro joven y proactivo

El legislador fijó su postura respecto al gabinete ministerial que deberá conformar Balcázar, señalando que la elección del premier será determinante para el rumbo de la administración. Subrayó que se necesita un perfil con capacidad de moverse con agilidad tanto en el escenario político como en el territorial.

“Espero que nombre un buen gabinete. (...) Creo que un primer ministro tiene que ser una persona ágil, que articule con todas las fuerzas políticas, que viaje por todo el Perú”, dijo.

Soto advirtió que el jefe de gabinete no debería ser una persona de avanzada edad, considerando que el propio Balcázar tiene 83 años. A su criterio, el premier debe compensar esa condición con energía, disposición para recorrer el país y capacidad de diálogo con todas las bancadas del Parlamento.

“Tiene que ser bastante activo, proactivo, que articule con todas las fuerzas políticas, con todas las bancadas, con todos los congresistas, tiene que ser así. Si vas a poner a una persona mayor de edad, que 83 años, 86 años, sin duda no vas a querer viajar, no vas a querer salir”, agregó.

Podemos Perú tampoco votó en bloque

La fractura no fue exclusiva de Acción Popular. José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, reconoció que su bancada no actuó de manera coordinada durante la votación, pese a haber anunciado previamente que como grupo no respaldarían a María del Carmen Alva.

El también candidato presidencial aclaró que su postura fue tomada a título estrictamente personal y no como decisión colectiva de su agrupación. Con esa declaración quedó expuesta otra grieta en el bloque que terminó definiendo la composición de la nueva Mesa Directiva del Congreso.

“Lo hice en forma personal, yo no iba a votar por María del Carmen porque no hay mayoría ahí, porque no proponen a Echaíz, a otro personaje, había cantidad de personas”, señaló.