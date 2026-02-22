La Policía Nacional del Perú confirmó que el suboficial Patrick Ospina Orihuela recibirá un ascenso póstumo en reconocimiento a su valentía y entrega durante el operativo que le costó la vida. Además, la institución aseguró que la familia del efectivo ya cuenta con su respaldo y accederá a todos los beneficios contemplados por fallecimiento en acto de servicio.

El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, precisó que la ceremonia de honor se realizará una vez concluidos los trámites legales en la Morgue Central de Lima, donde los restos del suboficial debían pasar por la necropsia de ley.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, el general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, dio a conocer que el suboficial Patrick Ospina recibirá un ascenso póstumo y afirmó que la familia viene siento apoyada por la institución policial.



📻 95.5 FM

📡… pic.twitter.com/yslSJPuLpK — Exitosa Noticias (@exitosape) February 22, 2026

La desaparición del agente policial se reportó el viernes 19 de febrero, cuando una llamada al 105 alertó que una mascota se encontraba atrapada en un islote del río Rímac. Activado el protocolo de rescate, la unidad se desplazó hasta el puente Rayito de Sol, donde el SO2 Ospina descendió para evaluar las condiciones del terreno antes de proceder.

Lo que ninguno de los presentes pudo anticipar fue la reacción del animal. En un movimiento imprevisto, el can se lanzó al agua, y el suboficial no vaciló en seguirlo para protegerlo.

“Cuando vio que el perrito se lanzó, dejó de lado todo y puso como algo principal la vida de este animalito”, señaló el general Vargas.

La corriente del río, crecida por las lluvias de la temporada, arrastró al efectivo antes de que pudiera ponerse a salvo. Pese a ello, el suboficial no soltó al animal en ningún momento, manteniéndolo entre sus brazos incluso mientras el can lo mordía y cuando la orilla aún estaba a su alcance.

“El suboficial que no lo tenía previsto es donde él también se arroja para poner en buen recaudo a este animalito, es ahí donde lo abraza a pesar que el perrito lo mordía, a pesar que él se encontraba a escasos metros de la orilla él ha continuado abrazando”, precisó.

Ceremonia póstuma en el Escuadrón de Emergencias

El general Vargas detalló que los procedimientos forenses estaban programados para la mañana siguiente al hallazgo de los restos, con la expectativa de que el féretro pudiera ser recogido al mediodía. A partir de ese momento, se procedería con los honores institucionales en la sede del Escuadrón de Emergencias.

“Hoy día no le podían hacer la necropsia de ley por diversos motivos que ellos tienen, eso va a ser el día de mañana a las 9:00 a.m. y esperemos que al mediodía ya podamos recoger el féretro para poder hacer la ceremonia correspondiente allá en el Escuadrón de Emergencias”, precisó.

El mando policial subrayó que la institución acompaña a los deudos del suboficial en este proceso y que recibirán todos los beneficios que corresponden tras el deceso de un efectivo en cumplimiento del deber. Con el ascenso póstumo, la PNP busca rendir tributo a un rescatista que antepuso la vida de un animal a la suya propia.