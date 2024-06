Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, realizó una transmisión en vivo en el programa de Magaly Medinay y criticó a los conductores y productor de ‘América Hoy’.

“ Hace el papel de mojigata que no le cae, que el público no consume. La han fregado pues, Papá Armando, por qué haces eso con Ethelcita ”, expresó.

Asimismo, Pati le aconsejó a la ‘Señito’ que conversse con el productor para que su hija no tenga el rechazo del público.

“ No te dejes exponer hijita, habla con tu productor, dile ‘oye, reinvéntame, no me hagas quedar como la lela del doble discurso’. Ella tendría que ser más auténtica, más de su edad, no la señora de antes porque eso ya el público ya no lo consume. Me parece que Armando las expone mucho, Ethel también ya está grandecita para darse cuenta. Yo creo que Gisela tiene que decirle ‘oye, qué estás haciendo con mi hija, a qué estás jugando’, porque no creo que a Gisela le guste que su hija tenga rechazo ”, sostuvo.

Además, habló también de Janet Barboza y recordó que en una oportunidad, le incitó a Yahaira Plasencia, llamar a Jefferson Farfán.

“La señora Janet le decía a Yahaira, ‘que lo llame a Jefferson’, empujaba a que ella llame a Jefferson, pero no entiendo, un programa familiar no debería apañar la infidelidad, ya sea de un hombre o una mujer. Me imagino las reuniones de producción, creo que está agarrándose con uñas y dientes a su trabajo. Me parece que ya está pasada de moda, me encanta Giselo cuando la trolea, por eso sí la dejaría para que Giselo la trolee porque Giselo la trolea hermoso y eso es lo que da risa”, manifestó entre risas.

También consideró que Brunella Horna solo es un ‘bonito adorno’ en el programa matutino.

“Es una muñeca, una chica que está ahí, es un bonito adorno, no es indispensable, si decide no estar, el programa no se va caer”, concluyó.

Pati Lorena destruyó a las conductoras de América Hoy, especialmente a Ethel Pozo, y también criticó duramente a su productor, Armando Tafur. Video: Magaly Tv La Firme / ATV