En la última edición de Todo se filtra, Kurt Villavicencio comentó que hay un rumor sobre que Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones de Latina Televisión.

“He escuchado a Choca Mandros en un podcast que ha dicho que el big show de Gisela, al parecer América Televisión, ya no estaba en condiciones de asumir”, comentó Kurt Villavicencio

Luego continuó con: “Gisela Valcárcel habría comprado el 30% de las acciones de Latina, ¿será verdad?”

Cabe mencionar que Choca Mandros habló de las especulaciones sobre Gisela Valcárcel y su futuro laboral en el último episodio del podcast de Carlos Carlín.

“Yo creo que sí podría, de que puede, puede. Espero que sí, si hay chamba para la gente, mostro, a mí siempre me ha gustado la competencia. Podría ser, en la televisión todo puede pasar, no me sorprendería, está bien”, dijo Choca Mandros.

