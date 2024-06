Falleció Donald Sutherland, actor de ‘Los Juegos del Hambre’, a los 88 años.

Donald Sutherland, actor canadiense conocido por su amplia carrera en películas como The Dirty Dozen, M*A*S*H, Klute, Animal House y Ordinary People, así como su recordada participación en la saga Los Juegos del Hambre, murió este jueves a los 88 años por una larga enfermedad.

Esta lamentable noticia fue confirmada por su hijo, Kiefer Sutherland, de 57 años, quien publicó un emotivo mensaje en redes sociales junto a una fotografía en blanco y negro con su padre.

“ Con un gran pesar, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que era uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se intimidó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, no se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida ”, escribió Kiefer.

Donald Sutherland y su hijo. (Foto: @RealKiefer)

El intérprete canadiense, quien nació el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, luchó desde su infancia por enfermedades como el polio y la fiebre reumática.

Además, Sutherland estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art.

Pese a su amplia trayectoria, Donald Sutherland nunca fue nominado a un Oscar, sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó una estatuilla honorífica en 2017.

“Ojalá pudiera dar las gracias a todos los personajes que he interpretado. Les agradezco por usar sus vidas para informar la mía”. Asimismo, tomó una cita de Jack Benny y dijo: “No creo merecer esto, pero tengo artritis y tampoco me lo merezco”, expresó en su discurso durante los Governors Awards.