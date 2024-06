Samahara Lobatón revela el género y nombre de su bebé: “El segundo amor de mi vida”

A pesar de sus problemas con Bryan Torres, Samahara Lobatón evidencia su emoción por su segundo embarazo. La influencer mostró a través de sus redes sociales, una ecografía de su bebé y le reveló a sus seguidores el sexo y nombre que tendrá.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Melissa Klug mostró una imagen del rostro de su primogénito y aseguró que será una niña.

“ El segundo amor de mi vida 🩷Bienvenida AINARA 🩷🌈Te estamos esperando reina 👑 ”, escribió en la publicación.

Ecografía de Samahara Lobatón

Además, Samahara reveló hace unas semanas que no planea tener más hijos.

“Quienes me conocen, toda mi vida, desde niña, he tenido mi instinto maternal a mil, me encanta estar con Xianna, ella es mi mejor amiga. Yo hago todo con ella, somos chicle. Tengo un bebé más porque Xianna cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca. Después de este bebé, me ligará la trompa que me queda. Cierro fábrica con 2 hermosos ángeles del señor”, escribió la influencer en una de sus ‘stories’ de Instagram.

Samahara Lobatón destruye a Bryan Torres: “Tuve que embarazarme para darme cuenta que ahí no era”

Samahara Lobatón mandó un fuerte mensaje para su expareja y padre de su actual bebé en espera, Bryan Torres. Pese a que ambos no están en una relación, la hija de Melissa Klug usó sus redes sociales para expresar su sentir.

“Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, fue el reflexivo mensaje que publicó la influencer en sus historias de Instagram. Actualmente, Samahara Lobatón Klug se encuentra en los Estados Unidos.