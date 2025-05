A sus 20 años, Mora Bianchi ya sabe lo que es la fama, ese estado de gracia en el que viven permanentemente quienes gozan del cariño del público. Si bien, desde muy chica supo que cantar, actuar y bailar la llevarían por caminos insospechados, nunca imaginó que de la mano de la exitosa productora Cris Morena, llegaría “Margarita” serie que la ha proyectado internacionalmente. La joven actriz argentina se encuentra en Lima como invitada de uno de los conciertos de “Erreway” y conversa con Correo sobre lo que significa su carrera y cómo la asume.

“Aunque todo es muy nuevo para mí, la popularidad la vengo llevando bastante bien, al menos eso creo. Lo que me ayuda es que tengo mucha contención, de mi familia, mis amigos, los mismos chicos del elenco de la serie que estamos todos como una misma ola. Todo es nuevo para todos, entonces nos estamos acompañando, es impresionante el amor que nos tienen, nos llena el corazón y hace que todo sea más hermoso aún”.

Definitivamente el apoyo de tu familia fue vital en la carrera. Por suerte tengo una familia que siempre me motiva, desde chica respetaron mis deseos, mis sueños, me acompañaron. Fueron muchos días, muchas horas de esfuerzo, de trabajo para que llegue a ser lo que soy ahora, y ojalá que siga este éxito con Margarita, y bueno con todo lo que se me presente.

¿Cómo llegas a conseguir el papel protagónico de Margarita? Cris Morena (productora) tiene un espacio de aprendizaje en Argentina que se llama “Otro mundo”, en el que yo quería entrar para aprender un poco de artes escénicas y de música. Yo buscaba una beca y cuando llego para pasar el casting ya no tenían becas disponibles, pero en ese momento estaban con el casting para “Margarita” y yo no sabía nada. Las vueltas que da la vida, lo que tenía que pasar sucedió, me vieron que quería entrar a la escuela y me llamaron para pasar el casting.

¿Sabías que ese casting era para Margarita? No sabía nada, es más, la escena que yo hice fue con el nombre de Rita, no, no sabía nada, Luego de que me eligieron, a partir de allí hicimos todo un proceso de entrenamiento para estar seguros del personaje y nos pusimos a ensayar las escenas de la serie. Debíamos estar preparados para llegar al set y que no estemos perdidos, que conozcamos un poco de cómo es el proyecto.

¿Cómo asumiste tener el peso de una serie que se vería en una plataforma como Max? La verdad, que fue un peso gigante, pero hermoso, porque al ser una secuela de Floricienta generó de entrada una gran expectativa. Las series que produce Cris (Morena) son una magia, se han convertido en historias que han quedado en las vidas de tantas personas, y que nosotros llegáramos con un proyecto relacionado con la hija de Floricienta fue muy importante. El encargo lo tomé con responsabilidad y para mí fue un honor.

Muchos piensan que el éxito es producto de la casualidad, y tú sabes muy bien que hay de por medio mucho trabajo. Exacto, antes de empezar a grabar la serie fueron como seis meses de preparación y después seguimos entrenando. Ya el rodaje fue una etapa muy fuerte, siempre acompañados de Cris, días en los que nosotros cada día aprendemos más, aprendimos a cómo manejarnos, a ser buenos profesionales, y todo eso se agradece muchísimo. Después, cuando yo esté en otras cosas, voy a saber cómo manejarme.

Y la coincidencia es que has llegado a Lima para compartir escenario con “Erreway”, banda que salió de una serie de Cris Morena hace 23 años. Hablábamos hace un rato un poco que un poco eso de los multiversos, como se ha juntado a Erreway de hace años con Margarita actual, y que es gente que nosotros también idolatramos. Me encanta tener esta posibilidad de estar con ellos.

¿Habrá una segunda temporada de Margarita? Sí Justo en estos días nos vamos a Uruguay para grabar la segunda temporada, que no sabemos cuándo sale, pero viene pronto.