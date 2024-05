Samahara Lobatón mandó un fuerte mensaje para su expareja y padre de su actual bebé en espera, Bryan Torres. Pese a que ambos no están en una relación, la hija de Melissa Klug usó sus redes sociales para expresar su sentir.

“Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era”, fue el reflexivo mensaje que publicó la influencer en sus historias de Instagram. Actualmente, Samahara Lobatón Klug se encuentra en los Estados Unidos.

Samahara Lobatón

Por su parte, el salsero dejó en claro que la relación de padres continuará de manera saludable y estará pendiente de su próximo bebé.

También dijo que el bebé que espera Lobatón fue planeado. “Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo”, comentó.

“Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosa que pasaron. A mi familia, y ahora me toca cumplir el rol como papá”, añadió.