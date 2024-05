Bryan Torres rompió su silencio sobre la situación sentimental que tiene con la influencer Samahara Lobatón. En declaraciones a Amor y Fuego, el salsero reconoció sus errores.

“Reconozco y creo que no (la relación no pasaba por un buen momento), pero igual lo del bebé sí fue planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien, pero lamentablemente no se pudo”, comentó.

Sobre la pelea en la calle que tuvo con Samahara Lobatón, Torres dijo que solo fue forcejeo. “Sin querer la pateo, no pasó otra cosa. No pasó nada más”, precisó.

“Como relación no funcionó, pedí perdón por todas las cosa que pasaron. A mi familia, y ahora me toca cumplir el rol como papá”, añadió.

Torres también descartó que los problemas con Lobatón hayan pasado por terceras personas.

Samahara confirma embarazo

Tras salir de la casa de los padres de Bryan Torres, Samahara Lobatón se vio obligada a mudarse. Sin embargo, el domingo 12 por el Día de la Madre, la influencer decidió hacer una serie de publicaciones en sus stories de Instagram y confirmó que estaba embarazada.