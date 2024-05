Patricia del Valle, la reconocida modelo peruana, ha ganado notable popularidad en las redes sociales al mostrar tanto su vida profesional como su faceta como madre de una niña de cinco años.

Además, como influencer, utiliza la plataforma de TikTok para desmitificar la visión idealizada de la maternidad. En una entrevista con Diario Ojo, compartió su experiencia real, incluyendo los desafíos y dificultades que enfrenta como madre.

“A raíz de que he ido creciendo poco a poco en TikTok, he querido involucrar la parte de ser madre. Ahí hay muchas personas que romantizan la maternidad”, expresó Patricia.

En sus videos más recientes, la modelo ha compartido su experiencia como madre, destacando que “no es color de rosa”. Además, agregó: “Es un sufrimiento del que quizás muchas personas no nos hablan”.

La influencer también mencionó la importancia que ha tenido para ella el hecho de que aceptaran a su hija en su trabajo desde una edad temprana.

“Desde que mi hija nació que yo he ido a trabajar y siempre me han aceptado con ella. Al comienzo iba con mi mamá, porque obviamente era muy bebé y no he tenido ningún problema. Los clientes siempre me han entendido. Y ahora que está grande también”, indicó.

Sin embargo, su profesión requiere viajar constantemente fuera del país, lo que le ha impedido estar junto a su hija en momentos importantes.

”Hay etapas que yo me he perdido. El día que ella nació, yo le hice una promesa, le dije ‘el día que tú aprendas a caminar, yo voy a estar ahí tomándote de tus manos’ y no lo pude cumplir, porque yo estaba de viaje, y ella aprendió a caminar con mi mamá”, expresó.

Asimismo, mencionó que ahora que su hija tiene cinco años, puede comprender mejor la situación. “De repente, a veces me siento mal como madre yéndome y dejándola, pero en el fondo siento que estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo correcto”, sentenció.

La influencer comparte su amor por el modelaje con su hija pequeña, quien ha desarrollado un interés por las sesiones de fotos. La influencer notó el gusto de su hija por la fotografía y posar, así que empezaron a probarlo gradualmente, y ahora han hecho una campaña juntas para la diseñadora Annaiss Yucra.