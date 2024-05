Ethel Pozo disfrutó de lujoso viaje por los 15 años de su hija y ‘Samu’ le recordó polémica con Natalie Vértiz

Ethel Pozo, la popular conductora de magazine ‘América Hoy’ se ausentó varios días del programa, lo que sorprendió a miles de usuarios que preguntaban por el paradero de la hija de la ‘Señito’, en incluso surgieron dudas sobre la posibilidad de que su salida del espacio de espectáculos.

No obstante, la Ethel Pozo reapareció para aclarar que se tomó algunos días de descanso del trabajo para compartir un lujoso viaje junto a su hija Luana. Sin embargo, la conductora no imaginó que el periodista Samuel Suárez le recordaría sus propias palabras.

A través de su cuenta de Instagram, la engreída de Gisela Valcárcel, compartió fotografías de su viaje con las amigas y su hija, por la celebración de sus 15 años. “He amado estos días con Lua, lo más lindo de todo, dormir junto a ella y contemplarla”, escribió Ethel Pozo.

¿Qué dijo ‘Samu’ sobre el lujoso viaje de Ethel?

El popular creador del portal ‘Instarándula’, el periodista Samuel Suárez, no ignoró el envidiable viaje de la conductora de ‘América Hoy’ y a través de su cuenta de Instagram le recordó la polémica que vivió con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

“Ella no posteaba nada en sus historias, nadita y por interno sabíamos muchos que se había ido en una celebración con su hija, su familia. Pero yo me imagino que Ethel en medio de los lujos, de playa, de los yates diciendo: ‘Ay no puedo postear nada porque si posteo, van a decir que me voy a tener que tragar mis palabras porque esa no es la realidad de los peruanos’”, expresó entre risas el comunicador.

“Me imagino a Ethel preocupadísima después de todos estos días de lujos, de viajes, de yates, de champaña y cuantos lujos más que no ha posteado. Después de mucho esfuerzo habrá dicho: ‘ojalá ningún programa del espectáculo me recuerde mis palabras porque esta no es la realidad de los peruanos... tienen que entender que yo si tengo plata’”, agregó.

