Amy Gutiérrez estuvo presente en la última edición del pódcast “Intensas Poderosas”, donde reveló lo difícil que fue admitir que es pansexual. Debido a esto, varias personas comenzaron a mirarla de manera “rara”.

“Es un tema que toqué hace tiempo, revolucionó toda mi vida de alguna forma. Lo puedo decir ahora, me quitó oportunidades de trabajo y de muchas cosas por salir hablar de algo que es mío, mi identidad”, reveló Amy Gutiérrez.

Amy expresó su dolor al ser juzgada y malinterpretada por ser auténtica respecto a su orientación pansexual, una identidad que ha sido parte de ella desde la infancia.

“Me dio mucha tristeza porque, qué pena, al ver que yo me animé a decir realmente algo con el que siempre he sentido de muy pequeña, siempre me he sentido así, me empiecen a ver como rara o como alguien no cuerda o que no tengo personalidad”, reveló.

Amy Gutiérrez se sincera sobre su orientación sexual: “Soy como pansexual”

La cantante de salsa Amy Gutiérrez estuvo en el programa por YouTube de Christopher Gianotti donde contó sobre sus inicios en su carrera musical, sus amistades y, además, sobre su orientación sexual.

“¿Te has besado alguna vez con una mujer?”, preguntó Christopher Gianotti. Por su parte, la salsera no tuvo problemas en contestar.

“Sí, un beso normal, cuando estás con amigos jugando a la botella borracha (...) eso fortalece el vínculo, la amistad (...) No solamente una vez, han sido en diferentes ocasiones cuando he estado con amigos, pero eso lo hago cuando estoy sola y no con pareja”, dijo entre risas.

Luego continuó con: “yo me ha sentido atraída con la belleza de alguna mujer, yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco te puedo decir que soy solo un género, siento que soy como pansexual. No me fijo nunca en el género”.