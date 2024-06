Christian Domínguez se quebró al recibir unos regalos por parte de los dos hijos mayores de Karla Tarazona y su hijo, debido a la celebración por el Día del Padre.

“ Dios me está dando otra oportunidad, espero hacer las cosas bien y ser cada día mejor como padre. Quizá me falta mucho para ser el mejor papá, pero seguiré trabajando en eso. Además, el hecho de ser responsable con mis hijos se lo debo a él (a su papá). Me puedo haber equivocado mucho como persona, pero como padre nunca lo haré porque mi papá nunca lo hizo ”, señaló el cantante.

Asimismo, Karla le agradeció a Christian que sea una figura paterna para sus hijos, debido a la ausencia de Leonard León.

“ La relación que tiene Christian con mis hijos no es de ayer, sino de tiempo. Si hay algo que le tengo que agradecer es que nunca hizo diferencia con ninguno de mis hijos. Siempre compartiste con los tres por igual, sobre todo con los más grandes ”, sostuvo Tarazona.

Por otro lado, el líder de Gran Orquesta Internacional no descartó ir al programa de ‘Metiche’ luego de que el conductor de ‘Todo se filtra’ resaltara su rol como padre.

“Los saludos se agradecen, cuando son de corazón. ¿Si iría al programa de Kurt? Creo que sí, pero más adelante”, manifestó.

