Este lunes 17 de junio, Magaly Medina canceló su programa por un problema de salud. La ‘Urraca’ reveló el motivo de su ausencia a través de su cuenta oficial de Instagram y le prometió a sus seguidores regresar el martes con mucho ‘raje’.

“ Mis queridos televidentes, tengo que compartir con ustedes una mala noticia, aunque para otros debe ser buenísima. Esta noche no voy a poder salir al aire porque tengo una faringitis que no me permite hablar ”, manifestó la periodista.

La conductora de TV aseguró que se colocó las inyecciones que le recetó su médico e hizo todas las gárgaras que le recomendaron, pero no logró recuperar su voz.

“ Teníamos raje, mucho raje ”, añadió.

A pesar de su mal estado de salud, Magaly prometió regresar mañana a la conducción de ‘Magaly TV: La Firme’.

“ Mañana les prometo que ahí estaré, aunque sea con esta voz; pero ahí estaré ”, concluyó.

Por la cancelación del programa de hoy, ATV está emitiendo una edición pasada del programa de la periodista de espectáculos. Minutos antes, transmitieron antes el video de Magaly Medina, explicando el por qué se ausentó.