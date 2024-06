Después de los rumores de una nueva crisis entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, Magaly Medina difundió en su programa un informe sobre el pasado de la modelo y evidenció los cambios físicos que ha tenido a lo largo de los años.

“ Ana Paula es otra definitivamente, ella tenía un pasado como el mío… de manera física obvio. Excepto por lo de meterse con un hombre casado, ahí está la diferencia. Todos estos cambios le han asentado. La cirugía plástica ha ayudado a muchas y muchos a querer estar como quiere ”, manifestó la periodista.

Asimismo, en dicho reportaje, ‘Magaly TV: La Firme’, también habló de los inicios en el mundo del espectáculo de la brasileña y de su polémica relación con otro futbolista.

La ‘Urraca’ recordó que Ana Paula se hizo conocida en Brasil tras ganar el concurso de belleza Miss Novo Hamburgo; pero en el 2013 estuvo envuelta en un escándalo porque había mantenido una relación extramatrimonial con el exjugador del equipo Botafogo de Brasil, Maicosuel; según varios medios de Brasil.

La madre de los dos últimos hijos del ‘Depredador’ quedó embarazada pero el exdeportista pidió una prueba de ADN. Además, afirmó que la modelo solo buscaba fama luego de embarazarse y reconoció su infidelidad a su esposa, con quien fortaleció su romance tras dejar a la también bailarina.

Ana Paula Consorte y su pasado polémico. Video: ATV

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no hablan desde el cumpleaños de Doña Peta, según Magaly Medina

Magaly Medina aseguró en la última edición de su programa que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte no se comunican desde el cumpleaños de Doña Peta, es decir, el último 30 de mayo.

Al parecer, ambos están distanciados por una supuesta discusión que tuvieron en plena fiesta, pues la brasileña no fue invitada, pero aún así asistió con sus hijos.

De acuerdo con la periodista, es seguro que Ana Paula y Paolo no estén comunicados desde ese percance, que también originó que la también bailarina deje de seguir al ‘Depredador’ y borre sus fotos junto a él.

“Como saben, este viernes hay un partido y luego ellos se van para la Copa América. Quizá, como no han conversado, ella ha ido para forzar un acercamiento o conversación con Paolo Guerrero. No lo sabemos. La única información que tenemos es esa: ellos no habrían estado en comunicación desde que Ana Paula vino de sorpresa a la fiesta de Doña Peta. Ella se fue a Trujillo y sacó todas las fotos con Guerrero, lo que quiere decir que hay pelea”, expresó Medina.