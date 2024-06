Magaly Medina aseguró en la última edición de su programa que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte no se comunican desde el cumpleaños de Doña Peta, es decir, el último 30 de mayo.

Al parecer, ambos están distanciados por una supuesta discusión que tuvieron en plena fiesta, pues la brasileña no fue invitada, pero aún así asistió con sus hijos.

De acuerdo con la periodista, es seguro que Ana Paula y Paolo no estén comunicados desde ese percance, que también originó que la también bailarina deje de seguir al ‘Depredador’ y borre sus fotos junto a él.

“ Como saben, este viernes hay un partido y luego ellos se van para la Copa América. Quizá, como no han conversado, ella ha ido para forzar un acercamiento o conversación con Paolo Guerrero. No lo sabemos. La única información que tenemos es esa: ellos no habrían estado en comunicación desde que Ana Paula vino de sorpresa a la fiesta de Doña Peta. Ella se fue a Trujillo y sacó todas las fotos con Guerrero, lo que quiere decir que hay pelea ”, expresó Medina.

Ana Paula Consorte se queja nuevamente por falta de agua en casa de Trujillo: “No cae ni una gota”

Ana Paula Consorte vuelve a quejarse públicamente por falta de agua en su vivienda en Trujillo. La brasileña indicó los problemas con sus servicios en estos últimos días, además, criticó que le hayan cortado el internet.

“¿Buen día? Sorpresa del día, no cae ni una gota de agua”, expresa la modelo mientras enfoca su ducha.

Actualmente, la también bailarina está en Trujillo con sus hijos y Paolo Guerrero está en Lima, entrenando para los próximos partidos de la Bicolor.