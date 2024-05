Samahara Lobatón protagoniza pelea con amiga de Bryan Torres: “Si te gustan mis sobras, ese es tu problema”

En ‘Amor y Fuego’ difundieron unos chats donde Samahara Lobatón le reclamaba a una joven, identificada como Alexa, de salir con el padre de su segundo hijo.

Según el programa de Willax, el cantante fue a visitar a la influencer y después fue a recoger a la joven, donde se dirigieron hasta el malecón de San Isidro para luego ir a Chorrillos, Alexa se cambió y ambos fueron a una discoteca hasta las 3 de la mañana.

“ Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu consciencia quedará que tan cochina puedes ser tú. Pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día ”, le escribió Samahara.

“Hola, con nadie, recién me entero de todo eso. Yo a él no lo conozco. Me jaló y en su box estaban amigos míos. Yo no me quedé a dormir con nadie wtf”, le respondió la mujer. “ ¿Cómo qué con nadie? ¿Cómo te recogió Bryan? ¿Quién te mandó a recoger? ”, le repreguntó la hija de Melissa Klug.

“Te repito, yo a él no lo conozco más que ese día. No he visto nada”, se defendió Alexa.

“ No me digas que no lo conoces porque te he visto que hablas con Instagram. Hasta después de que yo terminé con él, tenía abierta todas sus redes en mi teléfono, así que no te hagas la cojuda... Yo por hombres no peleo, pero si te gustan mis sobras, eso es tu problema y no el mío ”, le recriminó la influencer.

“Yo no necesito comerme tus sobras, no tengo nada con Bryan, lo conocí por un amigo en común que tenemos y estate tranquila que no va pasar nada con tu ex, si hubiera querido lo hubiera hecho hace rato, así que tranqui”, le contestó Alexa.

Por ese motivo, un reportero de ‘Amor y Fuego’ le consultó a Alexa sobre esta situación y ella aseguró que recién conoció al examigo de Jefferson Farfán cuando la fue a recoger.

“Me dicen, ‘un amigo va ir a recogerte’ y era Bryan… no lo conocía, sabía quién era. Yo sé que está soltero, yo también estoy soltera, es guapo... Somos amigos y quizá nos van a volver a ver juntos”, afirmó.

“ Si me hubiera querido comer a sus ex, ya lo hubiera hecho porque mira mi cara y mira la tuya... fea de mierd… ”. arremetió contra Samahara.