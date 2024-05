Esta noche en ‘Magaly TV: La Firme’, Karla Gálvez romperá su silencio y acusa a Miguel Trauco de beneficiar económicamente a su novia y dejar de lado a sus hijos.

“ Llevó a su amigo, llevó a su pareja. Para ellos sí había plata. Por eso estoy aquí, para hacer valer el derecho de mis hijos ”, expresó Gálvez en el avance del programa de Magaly Medina.

“ Es una porquería, para mí es una porquería ”, añadió tras calificar el rol de padre de Trauco.

Miguel Trauco asegura que le da 5300 dólares mensuales a su exesposa Karla Gálvez

Miguel Trauco habló de las polémicas declaraciones de su exesposa Karla Gálvez y asegura que cumple con la pensión para sus hijos.

El futbolista afirma que está cansado que la madre de sus pequeños no pueda pagar un extra para sus colegios cuando se va de fiesta a Tarapoto.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje que le envió al conductor Francisco Arévalo.

“Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente”, añadió.

TAMBIÉN LEE