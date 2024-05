Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, se pronunció luego de que el futbolista afirmara que le pasa 5 mil soles mensuales para sus hijos y aseguró que tomará acciones legales contra él.

“ Voy a hacer valer los derechos de mis hijos por la vía legal ”, aseguró para ‘Amor y Fuego’.

“ Él tiene que saber que la calidad de vida que mantiene, sus hijos también las deben de tener ”, añadió.

Luego, la expareja de Trauco aclaró que pide que él pase tiempo con sus hijos y deje de calificarla como ‘mala madre’.

“ Hay varios puntos que él no está cumpliendo y que ahora los va a cumplir ”, sostuvo.

Miguel Trauco asegura que le da 5300 dólares mensuales a su exesposa Karla Gálvez: “Me cansé”

Miguel Trauco habló de las polémicas declaraciones de su exesposa Karla Gálvez y asegura que cumple con la pensión para sus hijos.

“Panchito, no es que tenga pensamiento antiguo, solo que ya me cansé que me agarren de gil, dice que ella no tiene para pagar un extra en el cole, pero para estar viajando semanalmente a Tarapoto a juerguear sí tiene”, se lee en el mensaje que le envió al conductor Francisco Arévalo.

“Tantas madres solteras que les dan 1000 soles de pensión y viven tranquilas. Sin embargo, a la señora 5300 dólares mensuales no le es suficiente”, añadió.

