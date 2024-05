En la última edición de su programa, Magaly Medina arremetió contra Christian Cueva, debido a que el futbolista no quiso responder si estaba enamorado de la madre de sus hijos, Pamela López.

“Ella se lo permitió (...), una mujer que permite que este trinchudo le falte el respeto de la forma que lo ha hecho. Y disculpen si es que digo este trinchudo, pero es que eso es en vez de decir este desgraciado, mal hombre, me sale decirle esto desde las entrañas”, expresó indignada Magaly Medina.

Luego continuó con: “eso le pasa a Pamela López por perdonarlo de buenas a primeras, por no, por lo menos ponerlo en unos meses de castigo y de indiferencia. Eso por no seguir con su proceso de divorcio para que este hombre realmente aprenda, que ella puede valerse por sí misma, que ella es una mujer independiente”.

Christian Cueva sobre reconciliación con Pamela López: No soy un hombre que no se va a equivocar más adelante

En los últimos días, han aumentado los rumores de una posible reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López, luego de que ambos fueron vistos en un cine.

El programa ‘América Hoy’ tuvo una entrevista con el futbolista y le consultaron sobre su situación sentimental con su esposa. Además, Cueva habló de su reciente salida al cine con la madre de sus hijos.

“Bueno, sí, salgo con mis hijos y trato de que ellos estén bien”, manifestó.

Sin embargo, el deportista aclaró que no desea hablar más de su vida privada.

“Te pediría que no. No hablo de esos temas, quiero dejarlo allí”, añadió.

Por otro lado, el popular ‘Aladino’ considera que todos merecen una segunda oportunidad, pero también dijo que no puede garantizar que en el futuro cometa errores.

“En la vida todos merecemos un perdón... Se respeta las críticas y todo. Yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante, ¿no? No escupo al cielo ni nada, pero de todo se aprende”, sostuvo Cueva.

