Entre lágrimas, Greissy Ortega volvió a solicitar ayuda a Magaly Medina para regresar a Perú. El año pasado, la conductora de TV gestionó unos boletos de avión para ella, pero decidió no utilizarlos y quedarse en Estados Unidos.

Greissy Ortega también reveló que el refugio donde se encuentra viviendo, en Los Ángeles, con sus tres hijos está a punto de desalojarla, por ese motivo pide ayuda a Magaly Medina.

“Yo sé que debe de estar harta de mí y de mis problemas, pero la verdad es que bueno, si Dios lo permite y todo sale bien, esperemos que sea la última vez. Yo estoy pidiendo ayuda porque hasta el 15 de junio de este año me dan este día acá, me dieron, o sea como que me dieron a mí una prioridad por ser madre soltera”, dijo en un inicio Greissy.

Luego continuó con: “yo sé que para ti es difícil creerme Magaly. De corazón, yo no te lo pido por mí, te lo pido por mis hijos. Quiero salir de este hoy en el que estoy medida. Ítalo me dejó muy mal”,





Milena le contó a su hija sobre infidelidad de Edwin Sierra con Greissy por un comentario que hizo Santi Lesmes

En la última edición de Estás en todas, Milena Zárate reveló que le contó a su hija sobre la infidelidad de su padre Edwin Sierra con Greissy Ortega, debido a un comentario que soltó Santi Lesmes.

“Mi hija sabe todo lo que ha pasado, tuve que pasar por la penosa situación de sentarme con ella, a contarle todo por qué se enteró por un programa de televisión, un desafortunado comentario que hizo Santi Lesmes”, contó Milena.

Recordemos que Santi se enlazó con Milena Zárate y dijo que ella protagonizó la ‘novela’ ‘Me engañó mi pareja con mi hermana’. Este comentario fue escuchado por la hija de la colombiana.

“Gracias a él tuve que sentarme con mi hija a hablar. Esa noche yo llegué de trabajar del canal, mi hija estaba dormida, se despertó en la madrugada, me miró y me abrazó, yo sabía que me lo iba a decir, pero solo me abrazó”, contó Milena.