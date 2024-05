Jonathan Maicelo fue denunciado ante la justicia de los Estados Unidos por el empresario Vladimir Allende, según reveló el programa de Magaly Medina.

Cabe mencionar que el empresario denunció al boxeador por fraude ante las autoridades de Nueva Jersey, en Estados Unidos, debido a que se enteró de que el local tenía suspendida la licencia y el primer piso, por lo que no puede operar.

“Maicelo es una rata, que me devuelva la plata lo antes posible. El dinero que le hemos dado casi 33 mil no está. No quieren responder”, Vladimir Allende.





