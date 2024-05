Sergio Galliani recurrió a sus redes sociales para denunciar el cobro de propina sin su autorización en un reconocido restaurante.

El recordado actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que la mesera no le consultó si deseaba dar propina y solo le incluyeron dicho cobro en su boleta.

El integrante de la banda Chabelos, dijo que fue a una pollería reconocida en Miraflores y le llamó la atención que al observar su boleta, añadieran sin consultarle el cobro de servicios.

“ Me fui a un restaurante en Miraflores pero a la hora que me dan la cuenta me llamó la atención primero que la señorita que me atendió no me pidiera propina. Me puse a revisar la boleta porque me pareció rarísimo, y acá veo el total del pago ”, expresó Galliani.

“ Ahí viene el servicio 10% que sale 4.48 soles. Mi otra duda es, ¿te pueden exigir así la propina? Porque los mozos siempre te preguntan si vas a dejar propina, pero acá te clavan el 10% sin preguntar ”, añadió.

Tras ellos, varios seguidores del actor comentaron su publicación pero uno de ellos le explicó que el Recargo por Consumo no es lo mismo que una propina.

“Hola Sergio, los restaurantes tienen vigente el ajuste de IGV al 10% hasta 31/12 de este año. Ahora, sobre el Recargo al Consumo, vigente desde 1993 es un % opcional que pueden usar restaurantes y hoteles entre el 0 y 18% del valor de venta. NO ES UNA PROPINA, es una compensación por el servicio que se brinda en estos negocios (ya que no se venden solo productos) y se reparte entre todos los trabajadores (no solo mozos). Estos dos impuestos van dentro del precio de carta, así que tranqui, todo está bien con tu abono. Lástima que la señorita quedó sin propina”, se lee en el comentario del cibernauta.

TAMBIÉN LEE