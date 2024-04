Connie Chaparro: “Trabajar con Sergio (Galliani) es especial, es una meta que teníamos pendiente”

La actuación fluyó en la vida de Connie Chaparro desde su niñez y en el 2004 alcanzó la popularidad por su papel de Jimena Sánchez en ‘Así es la vida’. La multifacética actriz tiene en claro sus prioridades: disfrutar el tiempo con su familia y trabajar en lo que más le llena al alma.

La también locutora radial retornó al teatro con ‘El próximo año, a la misma hora’ donde comparte escenario con su esposo Sergio Galliani. La obra estará disponible hasta el 19 de mayo en el Teatro Marsano.

“Trabajar juntos es algo especial porque es algo que no habíamos hecho, pero lo teníamos como una meta pendiente”, reveló la actriz para Diario Correo.

Es la primera vez que compartes una obra con Sergio y en la historia sostienen un vínculo similar que en la vida real. ¿Cómo transita esta experiencia?

Ha sido muy bonita. Desde que leímos la obra nos pareció interesante, es un texto muy bonito. Trabajar juntos es algo especial porque es algo que no habíamos hecho, pero lo teníamos como una meta pendiente. Sabíamos que se iba a dar, pero no encontrábamos el momento preciso, la obra perfecta, el teatro. Se dio gracias a Makhy Arana del Marsano que nos llamó y se ocurrió la idea. Hay momentos difíciles, pero en realidad no muchos, más bien es un beneficio porque nos conocemos muy bien. Si me dice algo, me ayuda, tiene mucha experiencia en teatro, pero lo aprovecho. Si me peleo son por cosas de casa, pero en el teatro somos un equipo.

El público les tiene mucho cariño a ambos, es algo que ve mucho en redes sociales, pero también existen las críticas. ¿Cómo lo manejas?

Yo no lo veo como críticas, a veces a la gente le gusta juzgar por la diferencia de edad, pero Sergio y yo ya tenemos 16 años juntos, y es algo de lo que uno se ríe. La gente siempre tiene algo que opinar.

¿Cuál la fórmula para mantener un matrimonio tan sólido como el que tienes con Sergio?

Algo que nos ayuda mucho es que ambos tenemos sueños y somos de vidas muy activas. Mientras uno tenga metas y objetivos, porque hay cosas que tenemos en común como la actuación, como lo estamos haciendo en este momento en el teatro, porque es una profesión que nos llena el alma y esa satisfacción que tenemos en escena es algo muy bonito que compartimos los dos. Además, somos muy familiares, estamos muy presentes con mi hijo, eso creo que nos mantiene.

Connie Chaparro y Sergio Galliani en la obra 'El próximo año, a la misma hora', dirigida por David Carrillo. (Foto: Dante Rossi)

¿Te gustaría que tu hijo también incursione en la actuación?

Todo lo contrario. Realmente no le gusta, ahorita está en la adolescencia, pero está en otras. Creo que él no va a seguir nuestra línea, pero ha heredado esa manera espontánea al hablar, tiene facilidad de palabra. Quizás pueda desarrollar otra profesión, pero algo le va a servir de otras maneras el ser desenvuelto.

En cuanto a tu experiencia en la radio en estos 11 años. ¿Cómo ha sido tu evolución en ti y en la conexión con la gente?

Muy bonito. La radio es algo que disfruto mucho, ahora estoy de 7 a.m. a 10 a.m. y es algo fuerte porque salgo tarde del teatro, pero una vez que me despierto y estoy ahí, me gusta el contacto con la gente, esa cercanía. Sin darme cuenta han pasado 11 años.

Y ahora se podría decir que hay más cercanía con la gente porque antes la radio era solo voz, pero gracias a la tecnología también pueden verte...

Sí, grabamos videos para las historias, está en el TikTok, Facebook e Instagram. La gente también por todos lados nos puede ver. Tenemos un WhatsApp donde pedimos audios y respondo. Hay mucha cercanía con los oyentes y en la calle siempre se me acerca alguien a decirme que me escuchó.

¿Te ha costado ser actriz?

Yo empecé de niña, es algo que ha estado en mí y fluía. Entré a la televisión muy jovencita pero siempre he sido multifacética, siempre tuve claro que tenía que hacer cosas y no por un tema de necesidad económica, sino porque me gusta hacer muchas cosas. No solo podría ser actriz, me gustan los negocios, el marketing, las redes, la locución, me gusta todo. Este es un buen consejo para cualquiera, si crees que solo vas a hacer televisión y luego no la haces, te puedes deprimir. Si aprendes a hacer varias cosas y coger la televisión cuando te gusta, sin estar esperando a que te llamen y tú misma puedas hacer diferentes cosas, es bonito.

Muchos te recuerdan por ‘Así es la vida’, ¿te gustaría o tienes alguna propuesta para volver a la televisión?

Sí, claro. Es más, justo hace un mes tuve una propuesta y no la pude aceptar por un tema de tiempo, porque estaba en la obra y en la radio. Ya llegarán los tiempos perfectos porque tú sabes que en la televisión te llaman de un momento a otro y yo siempre tengo cosas. Imagínate, tienes que dejar de tu vida a un lado para ir a grabar dos meses. Yo sí quiero volver a la televisión y sé que va a llegar en el momento preciso, quizás al terminar la obra, me sale una propuesta y si todo sale bien, yo voy.

Además, el ritmo de las grabaciones imagino que suelen ser intensas…

Te llaman y tienes que dar 12 horas de tu día. No te llaman por un año, te llaman por tres meses y a veces tienes que cortar lo que ya tienes. Por eso no es tan fácil entrar y hacer algo grande, algo menos que deje otras cosas.

¿Te quedas con la radio, televisión o teatro?

Con todo. Sinceramente no podría elegir uno. A mí me gusta todo y eso me hace vibrar, mientras tenga algo de actuación en mi vida, soy feliz. Ahorita me siento plena porque estoy en haciendo teatro porque siento que no me alejo de mi propósito de vida que siempre ha sido ser actriz.