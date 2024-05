Yola Polastri sufrió infartó cerebral y está internada en UCI

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora de espectáculos confirmó que la icónica animadora infantil Yola Polastri sufrió un infarto cerebral hace tres días y se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

La información fue confirmada por el hermano de la líder de las ‘burbujitas’, Augusto Polastri. Además, la ‘Urraca’ mencionó que desconocen las circunstancias en las que la popular animadora sufrió este incidente.

“Lo cierto es que este infarto cerebral tiene postrada en una sala de UCI a Yola Polastri, quien fuera una icónica conductora de televisión, respetada y muy querida (...) ella realmente marcó toda una época en lo que es programas infantiles en la televisión nacional”, expresó Magaly Medina.

Tres días en UCI

Un reportero de ‘Magaly Tv La Firme’ se comunicó con Augusto Polastri para conocer detalles del estado de salud de la popular animadora infantil.

“Su estado es un poquito delicado, está en UCI tres días (...) A tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, ahorita está en recuperación, está sedada, está durmiendo, hoy día en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar 4 cuatro días, 5 días para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados”, explicó el hermano de Yola.

“Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde, yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos, no se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada”, manifestó.

No despertó

Según informó Magaly Medina, la popular Yola Polastri aún no habría despertado. “La última información que tenemos es que ella no ha despertado, todavía está en estado inconsciente”, manifestó la conductora de espectáculos.





