Para Adán Jodorowsky, conocido artísticamente como Adanowsky, el arte es un terreno amplio que merece recorrerse sin etiquetas, y sobre todo con libertad. El músico, actor, director de cine y productor musical franco-mexicano, tiene claro que reinventarse es la fórmula para no caer en la repetición. “Mi rutina es simplemente cerrar y llenar calendarios, de hecho, estoy descansando un poco, después de 20 años produciendo. Fue un trabajo constante, sin parar para llegar a un cierto lugar, después que gané tres Grammys, me di cuenta que todo el camino que recorrí fue una gran enseñanza para mí, que me permitió crecer como ser humano, eso es lo que realmente me importa”, dice el hijo del cineasta de culto Alejandro Jodorowsky.

Siempre será mejor enfrentar el proceso creativo sin esa ansiedad de ser el número uno, buscando el éxito asegurado.

La mayoría de los músicos están en búsqueda de eso, del éxito, de hacer sencillos, de hacer videoclips, de bailar, de hacer unos videos en TikTok, como payasos, para mi no tiene sentido eso. Si tienes que hacer algún tipo de arte, por lo menos debe llenarte y hacerte evolucionar.

Eres un músico que se ha manejado con sus propias reglas, no condicionaste tu trabajo a las órdenes de una disquera. Sí, de hecho me corrieron de mi discográfica porque no vendía suficientes discos, pero con mi camino de artista independiente tengo 6 millones de escuchas en una canción , 9 millones en otra, la gente si está abierta a escuchar cosas honestas también.

Eso es importante reafirmarlo, hay gente talentosa en la música que tiene temor de enfrentarse a lo masivo. Yo diría que siempre hay lugar para hacer experimentos, si haces la misma música, la misma fórmula, el verso, el coro y ya, eso al final ya se hizo. Siempre se debe buscar algo, no ser flojos, la gente es perezosa cuando crea. A veces también es bueno la simpleza, y a veces también es bueno experimentar, hay que tocar todos los polos y no solo uno.

"Yo diría que siempre hay lugar para hacer experimentos, si haces la misma música, la misma fórmula, el verso, el coro y ya, eso al final ya se hizo. Siempre se debe buscar algo, no ser flojos, la gente es perezosa cuando crea", dice Adanoswky-

Producir para otro artista es un trabajo distinto que trabajar en tu propia música ,¿cómo fue trabajar con Natalia Lafourcade en el álbum “De todas las flores”? Para serte honesto, no conozco ninguna artista tan profunda como Natalia, dispuesta a tomar riesgos. Ella me dijo: ‘no me importa si las canciones duran 6 minutos, 8 minutos, lo que quiero es transmitir algo’. Eso es ser valiente, y es la prueba de que se puede lograr algo siendo totalmente honesto, entonces ella no se vendió, obviamente se vendió mucho el disco, y hace giras, pero no vendió su alma al diablo, es lo que quiero decir. Natalia habló de cosas profundas, usamos plantas, árboles, hojas, usamos todo tipo de herramientas para expresarnos artísticamente en la grabación, no hicimos ninguna concesión.

El productor y la artista deben estar siempre dispuestos a conciliar, a un diálogo permanente.

Los dos artistas se tienen que retroalimentar, es decir Natalia y yo hablamos el mismo idioma, ella es la energía femenina, y yo la energía masculina, son dos polos complementarios que se unen para crear algo. Ella es creadora, también es productora cuando hace discos, los dos tomamos decisiones y nos vamos jalando hacia arriba, y nos inspiramos el uno al otro, eso es lo importante, así se tiene que trabajar con una artista.

¿Para trabajar con otros artistas pones tus condiciones? No me tienen que molestar, me deben dejar expresarme, y trabajar en paz, porque de lo contrario no quiero a esas personas. Ya me cansé de los egos, si me eligen como productor es porque confían en mí, no para ponerme en duda o a prueba o para decir te quiero sacar de tu zona de confort. Me tienen que dejar hacer mi trabajo, ahora hago contratos donde dice, no me jodan,

¿Hablando de egos, los Grammys ganados por “De todas las flores” cómo los tomaste?

Pues normal, sigo siendo la misma persona, con un poco más de experiencia, tal vez la gente ya confía un poquito más ahora, porque pongo los trofeos encima de mis equipos en mi estudio, entonces no pueden no verlos, me sirven para decirles, déjenme en paz.