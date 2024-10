Hoy, 31 de octubre celebramos el “Día de la Canción Criolla” para honrar y promover al género musical tradicional de Perú y a fin de reconocer la importancia del criollismo en la identidad nacional.

En muchas regiones y lugares se convierte en una experiencia maravillosa para conectar con la rica tradición musical de Perú, con cantantes de nuestro acervo nacional. En Piura hay excelentes exponentes, aquellas personas que dejan el alma en los escenarios para brindar con su voz el amor al Perú a través de sus canciones.

Una de ellas Miriam Zambrano Rivera, cumple 58 años difundiendo muestra música y quien nos dice, “ el artista no se hace, nace con esa estrella ”.

RECUERDOS

“Me siento totalmente agradecida a Dios Padre por haberme dado el talento de interpretar la música criolla, y seguir subiendo a los escenarios representando con orgullo a mi precioso Perú ”, resalta la cantante.

La artista no se calla nada y señala que la música criolla poco a poco se está perdiendo por culpa de las autoridades ya que no hay atención para los artistas criollos. Recuerda con nostalgia los eventos de antaño, que alegraba el alma, donde los escenarios estaban llenos de personas para exaltar nuestra música y además añora a los grandes personalidades que dejaron y siguen dejando en alto nuestro acervo.

“Me siento admiradora de grandes cantantes como Lucía de La Cruz, Lucila Campos, Chabuca Granda, Eva Ayllón. Acá en Piura a Víctor Mendoza, a Segundo Campoverde, grandes compositores, pero nadie se ocupa de ellos, están abandonados, en el olvido y mucha culpa la tienen las autoridades y las instituciones que deben velar por rescatar y valorar nuestra música ”, sentencia.

FALTA PROMOCIÓN

Señala que el criollismo muere por falta de promoción por los que deben velar por nuestra cultura, “ Durante todo el año, los criollos no sentimos el calor de las personas que rigen una ciudad, no nos llaman a reuniones, a compartir, a hacer una velada, más valoran el género de la cumbia, antes que el criollism o”, refiere.

Dice que los criollos han dado grandes logros para el Perú, pero el Ministerio de Cultura no los valora, se ha olvidado de ellos, “yo me siento orgullosa cuando subo a un escenario y estar entre guitarristas, el cajón, las castañuelas, la quijada de burro, los timbales, hacen vibrar mi ser, me transformo por completo y dejó explotar mi voz con esas melodías que llaman a lo nuestro, el sentir del peruanismo propio brotado desde el fondo de mi alma”.

Por otro lado señala, ”no hay entidades que les tiendan las manos a los criollos de hoy, no promuevan el sentir de nuestra música, aunque sea en una plazuela pública, ya que no hay locales a donde poder hacer los espectáculos para llevar momentos de peruanidad, que no sea sólo en el mes de julio y octubre, sino, todo el año”.

Para finalizar enfatiza, “ pido al Gobierno Regional que se realicen grandes festivales, convocatorias, serenatas, donde tengamos participación todos los artistas criollos de antaño y de ahora, que nuestra música peruana, no se quedé en el olvido. Que el criollismo jamás se deje de lado, porque lo nuestro está primero, Perú es jarana, Perú es marinera, zamacueca, vals, bolero, polka, tondero, musica negra, afro, en todos los rincones del Perú ”.

GRANDE

“La Señora del criollismo”, se inició de los 8 años cantando en festivales y ganando siempre los primeros lugares. Luego hizo tertulias con artistas como el “Mote” Ramírez, Raúl Monasterio, Amalia Aguilar (+), Felly Ballesteros, Vicky Ramírez, entre otros.

Ha representado al Perú en grandes espectáculos, “dejando en alto a mi Piura, pues yo soy piurana de corazón, nacida en la Mangachería, pero me considero una “Catacada”, porque he vivido muchos años acá, tengo 41 años en la docencia enseñanado educación primaria.

Ha compuesto grandes temas y uno de ellos participó en Francia con “Vitucho” Monasterio donde obtuvieron el segundo puesto con el tema “Tayta lindo”.

Los lauros los lleva escondidos en su corazón, pero ha sido ganadora de muchos festivales, ha cosechado aplausos, amistades, conoció mucho mundo, siempre difundiendo nuestra música, cantando y gritando al Perú entero, que Piura, Catacaos, Simbilá, La Legua, también es el Perú.