Yiddá Eslava no quiso continuar con el enfrentamiento con “La Pánfila” y decidió cambiar el nombre de su show. Como se recuerda, ambas nombraron a sus espectáculos “Mamá con huevos”.

La actriz aclaró que ahora su show se llamará “Mamá que se respeta”.

“ Prefiero quedarme sin huevos y abrirle paso al RESPETO “, escribió en sus redes sociales.

“ El talento NO está en el nombre sino en el show. No me interesa el escándalo ni entrar en peleas. Prefiero enfocarme en lo que amo: hacer reír, sanar y compartir desde el escenario ”, agregó.

La exchica reality indicó que el nuevo nombre de su espectáculo pasó por una búsqueda en Indecopi, antes de tener un enfrentamiento similar con el que tuvo con “La Pánfila”.

“ Los leo y aunque muchas personas me dijeron que no lo haga, mi tranquilidad NO VALE UN NOMBRE (...) Ya busqué este nombre en Google e Indecopi y no hay ningún show que se llame así “, expresó.

Yiddá Eslava, reconocida actriz y emprendedora, ha salido al paso de las declaraciones de María Victoria Santana, La Pánfila, quien la acusó de robar el nombre de su show “Mamá con huevos”. Según la comediante, Eslava estaría tomando el nombre que ella ha utilizado durante años en sus obras de teatro, generando así una controversia entre ambas.

En una reciente entrevista, Yiddá Eslava explicó cómo nació el nombre de su show y aclaró que no estaba al tanto de que La Pánfila también lo usaba. “El nombre nace de una lluvia de ideas entre mi equipo y uno nuevo con el cual nos hemos asociado. Hay muchas personas que son testigos de eso. Después de varios días, llegamos al nombre y lo primero que hicimos fue revisar en INDECOPI antes de hacer el arte y todo. Estaba libre el nombre, por ello continuamos con todo” , comentó para Diario Correo.

Eslava expresó que la coincidencia fue completamente accidental, subrayando que no tenía conocimiento de que La Pánfila, utilizaba el mismo título para su show.

Sin embargo, las declaraciones de La Pánfila no se quedaron ahí. En una entrevista para Magaly Medina, la comediante arremetió contra Eslava, acusándola de estar “enseñando a robar a sus hijos”, a raíz de la disputa por el nombre. Ante esta grave acusación, Yiddá Eslava no tardó en responder: “Nadie tiene derecho de meterse con los hijos. Cada uno sacará sus propias conclusiones” . De esta manera, Eslava dejó claro que no está dispuesta a permitir ataques personales hacia su familia.

A pesar de la tensión, Yiddá Eslava dejó en claro que no está buscando confrontación. “A pesar de todo lo que me dijo, lo único que veo y con lo que me quiero quedar es que somos dos mamás queriendo salir adelante por nuestros hijos. Yo NO estoy peleando con Nadie, ni lo haré. Yo seguiré con mi show, trabajando por mis hijos y llenándolos de amor”, expresó.

A pesar de los ataques, Yiddá dejó entrever que no tomará acciones legales ni se dejará llevar por el conflicto. “Tengo que trabajar duro por mis hijos, ellos son mi prioridad. Ya dije lo que tenía que decir, ahora a avanzar”, concluyó la actriz.