Yahaira Plasencia le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, quien aseguró que la salsera ya no asumiría la conducción de ‘Al Sexto Día’. La cantante lo negó por completo pero ahora lo confirmó a través de una transmisión en su cuenta de Instagram.

La ‘Urraca’ contó que la salida de la expareja de Jefferson Farfán se debe al bajo rating del espacio de Panamericana TV. Además, Medina reveló que ahora Laura Spoya sería el reemplazo de la artista.

En un enlace en vivo desde su red social, Yahaira estuvo con Sergio George para hablar de su carrera musical, pero en un momento se dio cuenta que se conectaron algunos de sus compañeros del programa.

“ Se conectaron los chicos de Al Sexto Día, ya me voy también de Al Sexto Día ”, sostuvo Plasencia.

Tras ello, el productor musical le dijo: “ ¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron? ”, y la popular ‘Patrona’ contestó entre risas: “ No pues, si ya nos vamos a Miami ”.

Yahaira Plasencia a Magaly Medina: Tanta estupidez que habla, ni en su canal la quieren

Yahaira Plasencia decidió desmentir a Magaly Medina, quien afirmó que habían despedido a la cantante de ‘Al Sexto Día’. Mediante sus historias de Instagram, la salsera aseguró que continúa en el programa de Panamericana TV.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

En ese sentido, Yahaira le pidió a sus seguidores que no le crean a la ‘Urraca’, además, mencionó que no quieren a la periodista ni en su canal.

“También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, añadió.

TAMBIÉN LEE