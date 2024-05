Yahaira Plasencia no descarta invitar a Jefferson Farfán y Cuto Guadalupe a su nuevo podcast. La cantante asegura que no tiene problemas en entrevistar a su expareja.

“ Bueno, yo me metí a ese mundo del podcast y vamos a ver qué pasa. Yo feliz, no tengo broncas con nadie, vamos a ver qué pasa (¿Y a Jefferson Farfán?) Sí, yo me metí a ese mundo y tengo que apechugar nada más ”, expresó la salsera para ‘América Hoy’.

Hace unos días, Cuto Guadalupe dijo que si Yahaira lo invita a su espacio, no dudaría en ir.

Yahaira Plasencia a Magaly Medina: Tanta estupidez que habla, ni en su canal la quieren

Yahaira Plasencia decidió desmentir a Magaly Medina, quien afirmó que habían despedido a la cantante de ‘Al Sexto Día’. Mediante sus historias de Instagram, la salsera aseguró que continúa en el programa de Panamericana TV.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

En ese sentido, Yahaira le pidió a sus seguidores que no le crean a la ‘Urraca’, además, mencionó que no quieren a la periodista ni en su canal.

“También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, añadió.

