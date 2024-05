Yahaira Plasencia decidió desmentir a Magaly Medina, quien afirmó que habían despedido a la cantante de ‘Al Sexto Día’. Mediante sus historias de Instagram, la salsera aseguró que continúa en el programa de Panamericana TV.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, expresó la expareja de Jefferson Farfán.

En ese sentido, Yahaira le pidió a sus seguidores que no le crean a la ‘Urraca’, además, mencionó que no quieren a la periodista ni en su canal.

“ También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad ”, añadió.

Yahaira Plasencia revela que le afectaron las críticas tras su infidelidad a Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se atrevió a estrenar su podcast y su primer invitado fue Christian Domínguez. En la charla, la salsera confesó que también fue infiel en el pasado y las críticas del público la llevaron a una fuerte depresión.

A pesar de que no mencionó nombres, insinuó que se refería a Jefferson Farfán, pues indicó que ocurrió cuando ya era parte de la farándula.

“En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado”, manifestó Plasencia.

