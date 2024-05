Yahaira Plasencia se atrevió a estrenar su podcast y su primer invitado fue Christian Domínguez. En la charla, la salsera confesó que también fue infiel en el pasado y las críticas del público la llevaron a una fuerte depresión.

La cantante cuestionó al cumbiambero por sus constantes infidelidades, y admitió que ella no podría juzgarlo porque cometió el mismo error.

A pesar de que no mencionó nombres, insinuó que se refería a Jefferson Farfán, pues indicó que ocurrió cuando ya era parte de la farándula.

“ En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todos un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado ”, manifestó Plasencia.

Sin embargo, la cantante indica que este complicado momento la ayudó a crecer como persona.

“Desde entonces, me cuidé, nunca más”, añadió.

Además, Yahaira aprovechó en decirle a Christian que esté soltero hasta que madure emocionalmente para iniciar otra relación.