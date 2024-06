En una edición dedicada al Día del Padre en ‘El Gran Chef Famosos’, José Peláez decidió relatar le emotiva historia de su padre, José Manuel Peláez, y resaltó la influencia que tuvo su progenitor en su vida.

“ Mi papá estuvo 13 años en Cuba. Él fue preso político. Él fue un héroe para muchas personas. Hubo muchas personas que inclusive él logró sacar de Cuba, personas que estaban siendo perseguidas, personas que iban a matar o personas que iban a tener problemas. Él ayudó a muchas personas y por ese motivo él terminó quedando preso durante 13 años ”, sostuvo el querido conductor de TV.

Asimismo, Peláez contó lo complicado que fue para su padre pasar varios años tras las rejas, sin embargo, nunca dudó en darle afecto a su hijo.

“ Me cuesta mucho imaginar el trauma que te puede generar todo eso y a pesar de los grandes traumas que pudo haber tenido mi papá mi papá siempre fue una fuente inagotable de amor. Siempre me sentiré muy orgulloso del padre que tuve y por eso digo que si llego a ser la mitad de buena persona que él fue me daré siempre por satisfecho. Así que donde quiera que estés, te quiero mucho papá ”, concluyó.

José Peláez y Alejandra de la Flor conmueven con elegante boda religiosa

José Peláez, el popular conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, selló su amor con Alejandra de La Flor en una emotiva ceremonia religiosa celebrada este sábado 6 de abril, luego de haber formalizado su unión civil el mes pasado.

Desde tempranas horas, la pareja a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores los preparativos para este día tan especial. Además, algunos de sus invitados hicieron lo propio y causaron la emoción del público.

¿Quiénes fueron los invitados al matrimonio de José Peláez?

Entre los asistentes se encontraron amigos cercanos, familiares y colegas de José Peláez del programa de cocina de Latina, como Javier Masías y Nelly Rossinelli, quienes compartieron en redes su entusiasmo por acompañar a la pareja en este día tan especial.

