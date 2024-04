José Peláez y Alejandra de la Flor conmueven con elegante boda religiosa (VIDEO)

José Peláez, el popular conductor de ‘El Gran Chef Famosos’, selló su amor con Alejandra de La Flor en una emotiva ceremonia religiosa celebrada este sábado 6 de abril, luego de haber formalizado su unión civil el mes pasado.

Desde tempranas horas, la pareja a través de sus redes sociales compartió con sus seguidores los preparativos para este día tan especial. Además, algunos de sus invitados hicieron lo propio y causaron la emoción del público.

¿Quiénes fueron los invitados al matrimonio de José Peláez?

Entre los asistentes se encontraron amigos cercanos, familiares y colegas de José Peláez del programa de cocina de Latina, como Javier Masías y Nelly Rossinelli, quienes compartieron en redes su entusiasmo por acompañar a la pareja en este día tan especial.

Javier Masías, uno de los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’, compartió detalles de su preparación y su impaciencia, de manera graciosa, por la demora de la popular ‘mamá de los chefcitos’.

“ Solo para contarles, que me puse mi mejor ropa para ir a la boda de Peláez, me corté, me puse lindo, mi camisa linda, todo para llegar puntual a la boda, pero ya estoy que me pongo mi bata y mis pantuflas por culpa de Nelly. Primero me dijo que pasaba a la 1:00 p.m., luego lo movió a las 2:00 p.m., ya creo que va a pasar a las 7:00 p.m. y llegaremos a ver, si conseguimos, algunos bocaditos ”, dijo el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’.

Por su parte, Nelly Rossinelli también compartió en sus redes el momento en que partían hacia la ceremonia junto a su esposo, Javier Masías y la acompañante.

Javier Masías y Nelly Rossinelli camino a la boda de José Peláez.

José Peláez y Alejandra de la Flor celebraron boda religiosa

El enlace religioso fue capturado en un video compartido por el usuario @RicLaTorreZ en X (ex Twitter), donde se aprecia a la pareja escuchando la misa rodeada de familiares y amigos en un entorno campestre.

Alejandra lució un vestido sencillo y elegante de color perla, mientras que José optó por un traje azul, acompañado de su característico estilo informal con zapatillas blancas.

Primeras imágenes de la boda de Peláez y su ahora esposa Alejandra. Viva el amor! #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/hXCNYd44gR — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 7, 2024

