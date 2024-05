En la última edición de ‘América Hoy’, presentaron un video del programa de Yola Polastri recibió la visita de unos niños de la división juvenil del club Alianza Lima, uno de ellos era Paolo Guerrero.

El clip pertenece al año 1994, cuando el futbolista solo tenía 10 años. En su presentación, la animadora infantil auguró un buen futuro para el ‘Depredador’.

“ Puede ser una gran estrella en unos años más, jugando con la camiseta de Perú ”, expresó Polastri.

Por otro lado, un joven Paolo Guerrero mostró sus dotes en el fútbol mientras la ‘Chica de la Tele’ lo observaba con asombro.

En 'América Hoy' presentaron un video inédito del programa de Yola Polastri en la que los visitaba los chicos de la división de menores de Alianza Lima y entre ellos se encontraba un pequeño Paolo Guerrero, "Puede ser una gran estrella en unos años más, jugando con la camiseta de Perú" manifestó la conductora. (Video: América TV)

Hermano de Yola Polastri habla del estado actual de la animadora infantil: “Está sedada”

El estado de salud de Yola Polastri preocupó a todos los peruanos y el programa ‘América Hoy’ se comunicó con su hermano, Augusto Polastri, para conocer el estado actual de la animadora infantil.

“Estábamos queriendo saber un poco sobre la salud de Yola Polastri. ¿Cómo se encuentra ella al día de hoy?”, consultó la reportera.

Luego, Augusto comentó lo siguiente: “Todavía no me dan el informe, pero todo sigue igual. No puedo decir nada, porque todo sigue igual”.

“(Ella digamos, ¿Ha despertado? ¿Tiene algunos alcances?) No lo sé, yo más tarde iré porque es bien reservado el estado. Están que… no hay visita, no hay esto, no hay el otro y el doctor es el que tiene que decir, está normal, está como siempre, pero está dormida, nada más”, añadió.

Por último, Augusto comentó cómo llegó al centro médico tras el derrame cerebral de su hermana.

“(¿Podríamos decir que está estable?) Sedada, está sedada. (¿Ella se encontraba contigo cuando le dio el infarto?) No, no, no estaba conmigo, estaba con otros hermanos. (¿Y ellos la llevaron a la clínica?) Sí”, concluyó.