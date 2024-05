El estado de salud de Yola Polastri preocupó a todos los peruanos y el programa ‘América Hoy’ se comunicó con su hermano, Augusto Polastri, para conocer el estado actual de la animadora infantil.

“Estábamos queriendo saber un poco sobre la salud de Yola Polastri. ¿Cómo se encuentra ella al día de hoy?”, consultó la reportera.

Luego, Augusto comentó lo siguiente: “ Todavía no me dan el informe, pero todo sigue igual. No puedo decir nada, porque todo sigue igual ”.

Al parecer, el equipo médico mantiene en total reserva la salud de la querida ‘Chica de la Tele’.

“(Ella digamos, ¿Ha despertado? ¿Tiene algunos alcances?) No lo sé, yo más tarde iré porque es bien reservado el estado. Están que… no hay visita, no hay esto, no hay el otro y el doctor es el que tiene que decir, está normal, está como siempre, pero está dormida, nada más ”, añadió.

Por último, Augusto comentó cómo llegó al centro médico tras el derrame cerebral de su hermana.

“(¿Podríamos decir que está estable?) Sedada, está sedada. (¿Ella se encontraba contigo cuando le dio el infarto?) No, no, no estaba conmigo, estaba con otros hermanos. (¿Y ellos la llevaron a la clínica?) Sí ”, concluyó.

