Hace unos días se dio a conocer que Giuliana Rengifo estará en el podcast de Yahaira Plasencia que se estena hoy, a las ocho de la noche. En un adelanto de la entrevista, la cumbiambera revela detalles íntimos de su supuesto romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“Yo no le quité nada, yo se lo devolví porque esas cosas no me sirven” , dijo entre risas Giuliana Rengifo en el podcast ‘Hablando con La Yaha’.

La cantante también reveló que estuvo varias veces en la casa del notario y, en una de esas visitas, contó que se puso a verificar que no hubiera nada de Magaly Medina en el lugar.

“Yo revisé cada rincón de su casa para cerciorarme que no hubiera nada de ella (...) cuando Magaly comenzó a atacarme, a difamarme porque me difamó, en las dos oportunidades me difamó porque yo tengo pruebas de ello”, menciona.

Publicidad a Cheese Tris y Tico Tico

Durante la entrevista, Yahaira le preguntó a Giuliana Rengifo sobre el “rendimiento” del notario: “¿Y estuvo bien o no?”.

Ante esta pregunta, la cumbiambera respondió: “ le voy a hacer publicidad a Cheese Tris y a Tico Tico”

