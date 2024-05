En la última edición de su programa, Magaly Medina dio la penosa noticia de que la icónica animadora infantil Yola Polastri sufrió un infarto cerebral hace tres días y se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

“Lo cierto es que este infarto cerebral tiene postrada en una sala de UCI a Yola Polastri, quien fuera una icónica conductora de televisión, respetada y muy querida (...) ella realmente marcó toda una época en lo que es programas infantiles en la televisión nacional”, expresó Magaly Medina.

Michelle Alexander estaría preparando una película de Yola Polastri

Carlos Cacho se comunicó esta mañana con el programa América Hoy y reveló algunos detalles de la salud de Yola Polastri, quien se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

“Hace más de 20 días, la productora Michelle Alexander me dice ‘Chacho, sácame una cita con Yola Polastri’ porque estoy pensando hacerle una película”, expresó Carlos.

Luego continuó con: “entonces la llamé, no me contestó, le dejé un mensaje, me pareció raro que no me conteste porque siempre me contestaba. La volví a llamar y tampoco me contestaba y me preocupé”.

Cabe mencionar que el popular maquillador también contó que Yola tuvo una caída, que ocasionó que pierda un poco la visión. Esta información lo supo, pues se comunicó con Patty Loyola, madre artística de la Chica de la tele.

“Le digo que le van a hacer una película porque Michelle Alexander me ha dicho que quiere hacerle una producción en homenaje” (...) Patty Loyola me contesta después de 6 Yola se ha caído de las escaleras y ha perdido un poco la visión”, contó.

“No puede caminar, pero también ha perdido un poco la visión, se ha mareado, ella me dice que está fastidiada”, explicó.

Carlos Cacho sobre Yola Polastri