Samahara Lobatón enfrentaría cargos legales por no denunciar mala praxis del Dr. Fong.

Tras la trágica muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como la Muñequita Milly, sigue revolucionando la farándula nacional debido a que la cantante perdió la vida tras someterse a una liposucción por el Dr. Fong.

Ante este lamentable suceso, Magaly Medina decidió revelar en su programa, un video donde Samahara Lobatón revela que calló la mala praxis del polémico cirujano, pues ambos llegaron a un acuerdo donde Víctor Barriga Fong le entregó 30 mil dólares, además de pagar por un año el tratamiento de la hija de Melissa Klug.

“Samahara Lobatón nos dijo que ella había firmado un contrato de confidencialidad con el Doctor Víctor Barriga Fong. Pero uno de los casos que ella lo denuncia cuando nosotros estábamos haciendo ‘La casa de Magaly’, ella cuenta que también fue inyectada por el Doctor Fong con el mismo producto, activegel, que la diseñadora Cinthia Vigil”, expresó Medina.

Todo ocurrió durante las grabaciones de la Casa de Magaly en una conversación de Samahara junto a Vanessa López y Shirley Cherres.

“ El (doctor) Fong me puso. Lo demandé, pero tengo un acuerdo firmado con él, me dio 30 mil dólares, estuvo un año muerta en vida. Por eso me dio la septicemia. Ya me iba a Estados Unidos, pero durante un año entero él mantuvo mis gastos ”, fueron las fuertes revelaciones que dio Lobatón.

¿Samahara Lobatón podría ser denunciada por callar mala praxis del Dr. Víctor Fong?

De continuar con las investigaciones en torno al caso del Dr. Fong, la situación del médico se complicaría por las revelaciones de Samahara Lobatón, quien no solo lo acusa de mala praxis, sino también de sobornar a sus pacientes para encubrir sus errrores.

“ Si es que él le pagó para encubrir un acto delictivo, podría ser investigado por el delito de cohecho ”, afirmó el especialista en derecho, Andy Carrión, para Willax.

Por su lado, la influencer podría ser acusada de encubrimiento en caso se demuestre que estaba al tanto de las malas prácticas de Barriga Fong.

“ Ella podría verse afectada al haber aceptado el dinero del Doctor Fong y haberse callado, pues si una persona tiene conocimiento de un delito, tiene la obligación de denunciarlo, sino podrá ser acusada de encubrimiento ”, añadió Carrión.

