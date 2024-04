Magaly Medina arremetió en su programa contra Yarita Lizeth, quien fue amiga de la Muñequita Milly y también de Dr. Fong, quien operó a la cantante antes de perder la vida.

La conductora de TV mostró imágenes de las palabras de la artista e indicó que se siente afectada porque muchos la están culpando.

“Yo hice comentarios en entrevistas y tal vez por eso confiaron en él. A mí me fue muy bien, por eso comenté, ese fue mi gran error, haber comentado eso. Lo lamento mucho”, expresó Yarita Lizeth entre lágrimas.

“Es un poco tarde para que esta chica se victimice de esta manera, está bien que lo lamente y debería lamentarlo profundamente porque fue la principal promotora en provincias del doctor Fong . Ella no tiene la culpa de la muerte de la muñequita Milly pero sí tiene una gran responsabilidad en haber fomentado la popularidad de este doctor porque a esta chica la sigue miles de personas y ella lo ponía en sus multitudinarios conciertos y todo el mundo quería ser como ella ”, sostuvo la ‘Urraca’.

Asimismo, le recordó a Yarita Lizeth que a veces es mejor rechazar algunas propuestas.

“Personalmente rechazo todos los días llamadas de cirujanos, clínicas, porque no, no puedo, así me paguen todo el oro del mundo, no podría. Todo el mundo quiere saber quién es mi cirujano, la única doctora que yo recomiendo es la que recomiendo en mis redes, que me hace tratamientos no invasivos”, añadió.

Te puede interesar