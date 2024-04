Yiddá Eslava envió carta notarial a Julián Zucchi: “Me recibe con sorpresas”

Julián Zucchi compartió en sus historias de Instagram, una carta notarial que le llegó de parte de Yiddá Eslava. Aunque lo publicó más de una vez, decidió eliminar la publicación.

El portal Instarándula compartió la historia eliminada por el argentina, donde se observa que la madre de sus hijos pidió que no la vuelva a mencionar en ningún medio de comunicación y tampoco en shows privados o públicos.

“ Solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o tema de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet. (...) Proteger y salvaguardar mi integridad moral y buen nombre ”, se visualiza en el documento.

El actor compartió dicho post y escribió: “ Llego a Lima y me recibe con sorpresas ”. Es así como se puede evidenciar que no esperaba dicha acción por parte de su expareja.

Julián Zucchi volvió a Argentina porque se quedó sin trabajo tras ampay

El argentino Julián Zucchi regresó a su país natal, Argentina, luego que sus contratos en Lima fueron cancelados por la mala imagen que generó su escándalo de infidelidad a Yiddá Eslava.

En declaraciones a América Hoy, el actor lamentó que no tiene trabajo y tampoco pudo conseguir uno por la situación que atraviesa.

“Lo que ha pasado a mi me ha afectado no hay duda, se me cancelaron mis contratos con las marcas, se canceló mi show, literalmente me quede sin trabajo, así que tuve que venir a Argentina para trabajar en otra cosa”, manifestó.

Según Zucchi, las marcas tomaron su ampay como mala imagen. “No es una buena imagen una persona ligado a escándalos, a pesar que yo nunca hable con nadie y no declaré nada”, sostuvo.