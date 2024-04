El argentino Julián Zucchi regresó a su país natal, Argentina, luego que sus contratos en Lima fueron cancelados por la mala imagen que generó su escándalo de infidelidad a Yiddá Eslava.

En declaraciones a América Hoy, el actor lamentó que no tiene trabajo y tampoco pudo conseguir uno por la situación que atraviesa.

“Lo que ha pasado a mi me ha afectado no hay duda, se me cancelaron mis contratos con las marcas, se canceló mi show, literalmente me quede sin trabajo, así que tuve que venir a Argentina para trabajar en otra cosa”, manifestó.

Según Zucchi, las marcas tomaron su ampay como mala imagen. “No es una buena imagen una persona ligado a escándalos, a pesar que yo nunca hable con nadie y no declaré nada”, sostuvo.

Julián Zucchi y Yiddá Slava se separaron en el 2023

Alista unipersonal

Desde tierras argentinas, el exchico reality comentó que busca nuevos proyectos profesionales y que está a punto de demandar a todos aquellos que lo difamaron. También alista un show que estará basado en su vida.

“Voy a hablar de mí y de nadie más, de las cosas que me tocaron vivir a mí, desde mi punto de vista. Hay que reírse de esto, del GPS y de muchas cosas que nadie sabe realmente lo que pasó. Con humor puede ser que haya un par de confesiones en mi show, pero insisto mi show habla de mí, no habla de ningún ex. Mi show se llama ‘Una noche con Julián Zucchi’, no quiero hablar de terceras personas”, mencionó Julián Zucchi.

DATO

Zucchi estrenará su nuevo unipersonal en Buenos Aires.