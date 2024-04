“Chabuca”, la película inspirada en la vida y trayectoria artística de Ernesto Pimentel, llega a las salas locales el próximo 11 de abril, y para su protagonista, Sergio Armasgo, es inevitable la expectativa en torno a su actuación y la ansiedad que eso le va a provocar tras el estreno de la cinta. “Sí, lo he pensado, pero igual es algo que lo tomo con muchísima responsabilidad, llevo tiempo ya haciendo teatro, haciendo protagónicos en obras, pero también sé que el cine es otro tipo de alcance, otro nivel de exposición. Al menos, desde mi punto de vista, siento que estoy preparado para todo lo que va a venir”, dice el actor.

Ernesto Pimentel y Chabuca, dos personajes que exigen mucha preparación...

Siempre me gusta mucho analizar mis personajes, pero concretamente con Chabuca yo solicité a Tondero (productora), que me puedan entrenar dos meses antes de empezar el rodaje, con clases de canto, danza y con un coach personal que me ayude a encontrar el personaje de la Chola.

Tampoco era abordar al personaje a través de la imitación o el remedo.

Exacto, desde la dirección que he tenido con Jorge Carmona no es que se esté tratando de hacer un espejo de la Chola Chabuca y de Ernesto Pimentel, sino que es nuestra versión de cómo se está contando la historia del personaje.

¿Cómo llegaste al papel?

Estaba en medio de otro rodaje con Tondero, y me pasaron la voz para audicionar para el protagónico de “Chabuca”. Tenía que hacer dos escenas para la audición, una dramática como Ernesto y otra cómica como La Chola. Para facilitar el casting me compré una peluca negra larga con cerquillo, les hice dos trenzas, me amarré una camisa como si fuese una falda, y ya con ese tipo de interpretación así a lo rápido, fue que pude dar con una cercanía también rápida al personaje de la Chola Chabuca. Como Ernesto, fui como Sergio.

¿Te avisaron que fuiste el elegido, en poco tiempo o demoraron? A las dos semanas, más o menos, me pasaron la voz para una segunda fase del casting. Después, ya no me dijeron nada, yo simplemente decidí no seguir pensando en eso, yo siento que es más eficaz para que a los actores no nos gane la ansiedad de estar preguntando a cada rato si ya quedamos o no. Me fui a México, a estar una temporada, y estando allá me confirmaron que yo tenía el rol protagónico. Tuve que regresar para enfrentar ese reto.

Pimentel junto al actor Sergio Armasgo, quien lo interpretará en la película “Chabuca”, que es dirigida por Jorge Carmona y producida por Tondero. Se estrena el 11 de abril.

¿Veías a Ernesto Pimentel en la televisión o a su personaje Chabuca?

Creo que la mayoría de peruanos sabemos quién es el personaje de la Chola Chabuca. Yo soy uno de ellos, he crecido viendo al personaje en los programas que ha tenido, también he conocido mucho a Ernesto en su faceta de cantante, de animador de programas de música. Siempre lo he tenido como una referencia dentro de la cultura del entretenimiento.

Pero no lo conocías personalmente.

No. Después él fue a verme al teatro, dos años antes de empezar este proceso, ahí nos empezamos a seguir, a responder algunas cosas en redes sociales. Con este proceso de la película es que ya nos hemos vuelto amigos, hemos pasado de compañeros a una muy bonita amistad. Y he aprendido muchísimo de él.

¿Te ha dado tips, te ha aconsejado?

Claro, Ernesto ha estado muy presente en mi proceso, porque igual es una fortuna el hecho de interpretar un personaje que todavía está vivo, porque lo tienes ahí como una fuente directa de información. Empezamos en ese proceso a frecuentarnos, a salir, a comer junto a sus amigos, también para poder escuchar una perspectiva de otras personas de cómo era Ernesto cuando era más joven. En un punto, sentí que ya había conocido bien a Ernesto y me tocaba conocer a La Chola, entonces Ernesto me recibió con los brazos abiertos en el circo para yo poder conocer su proceso de caracterización, y eso ha sido un regalo para mí.

Habrá gente que le guste o no tu trabajo en la película, ¿cómo asumirás las críticas? Lo estoy empezando a asumir ya con una naturalidad porque si, es muy cierto lo que dices, no vamos a agradarle a todo el mundo, pero lo que yo siento, es que esta historia más allá de agradar al público. La historia de Ernesto y el de la Chola, es una historia con la cual muchísimos peruanos y peruanas, gente de cualquier parte, se va a identificar por el tema sustancial en sí que es la superación. Y las expectativas que tengo yo con esta película, que se puede decir que es mi salto a la pantalla grande, es llegar a más espacios; siento que este episodio que es “Chabuca” en mí vida, va a ser como una gran primera piedra sólida para lo que se viene.