La artista folclórica Muñequita Milly falleció a los 23 años luego de someterse a una lipoescultura con el Dr. Víctor Fong. Posteriormente, Maricielo Effio se pronunció al respecto, debido a que ella denunció al cirujano por mala praxis.

“ Acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente, cómo es eso posible ”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Effio pidió que se tomen las acciones legales contra el Dr. Fong, quien también tiene una denuncia penal de la diseñadora Cinthia Vigil.

“ Justicia para Muñequita Milly que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz ”, añadió.

Como se recuerda, en el 2023, Maricielo Effio denunció por mala praxis a Víctor Fong, pues un año después de realizarse una miniabdominoplastia, terminó con el abdomen deformado.

“Había visto algunos casos anteriores, vi el tiempo que tenía como médico, todo los antecedentes para someterme. Era la primera vez que me hacía algo... El post operatorio fue muy difícil, después de operarse tienen que tomar ciertos medicamentos, seguí al pie de la letra.Era consecuente al 100%, fui muy clara y obediente, en todo el tema estético... A los cuatro meses comenzó a crecer una cosa rara en mi abdomen, comenzó a ponerse con líneas, duro, con sobrepiel que no tenía”, sostuvo.

Según la actriz, acudió a una segunda intervención con el Dr. Fong, sin embargo, la deformación no desapareció.

“Maricielo yo sé que te vas de viaje a Miami, yo me comprometo a costearte todo lo que necesites hacerte en Miamia para mejorar el abdomen... Tres médicos de Miami coinciden que es una mala práctica, hubo un corte malo, que el ombligo me lo hundieron, me lo pusieron mal”, fueron las palabras del médico, añadió Effio.